بالصور.. جنرال موتورز تصنع سيارات مصفحة للجيش الأمريكي

أعلنت شركة جنرال موتورز الأمريكية المصنعة للسيارات عن فوزها بعقد مع الجيش الأمريكي لتصنيع سيارات مصفحة، بقيمة تصل لـ 214.3 مليون دولار.

وحسبما ذكر موقع "موتور وان" المختص باخبار السيارات، فإن العقد ينص على تصنيع جنرال موتورز لـ 2,065 سيارة مدرعة، للجيش الأمريكي عبر قسمها لتصنيع وتعديل السيارات العسكرية GM Defense LLC.





وسيتركز التصنيع على تعديل عدد من الموديلات التابعة لجنرال موتورز، لتكن سيارات مصفحة ناقل للأفراد، تكفي لنقل 9 جنود على الأقل.

كما ذكر الموقع الأمريكي أنه من ضمن مواصفات هذه السيارات العسكرية التي ستصنعها جنرال موتورز للجيش الأمريكي، أن تكون قابلة للحمل بالكابلات عبر طائرات UH-60 Blackhawk المروحية، كما يراعى في حجمها أن تكون قابلة للشحن عبر طائرات CH-47 Chinook المروحية.





وأوضح "موتور وان" أن أنسب موديل يمكن تعديله وتحويله لطراز عسكري وفقا لهذه المواصفات، هو شاحنة شيفروليه "كولورادو ZR2" موديل 2020.

وعلى الرغم مما يجري من تعديلات على الهيكل الخارجي للشاحنات، ستحتفظ جنرال موتورز بنسبة كبيرة من السمات المدنية للشاحنات، مثل محركها الذي سيطرح بسعة 2.8 لتر وبقوة 186 حصانا.

أبرز السيارات المدنية المصفحة

وسبق أن جمع موقع "موتور وان"، في تقرير سابق، أبرز السيارات المدنية التي طرح منها للبيع نسخ مدرعة بقدرات عسكرية، خلال عام 2020 الجاري.

ومن ضمن هذه الموديلات طراز فولفو، XC90 Armored، الذي ذكر أنه من تعديل شركة فولفو نفسها، واحتاج هذا الطراز لعامين ليتم تطوير وإضافة إمكانياته العسكرية.

وتحدث الموقع الأمريكي عن إمكانيات طراز فولفو XC90 Armored، بقوله أنه طرح بمعدل تحصين VPAM VR8، مع هيكل خارجي من الفولاذ المدعم، بسمك 0.39 بوصة، وزجاج مضاد للرصاص بسمك يصل لـ1.96 بوصة، ويزن الطراز وزن إجمالي، 4490 كيلوجرام.

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ومن الموديلات أيضا التي طرحت بنفس القدرات خلال العام الجاري، طراز، أودي RS7، والذي ساهم في تحويله لسيارة مصفحة، شركة تعديل السيارات AddArmor، التي طرحته للبيع بعد ذلك بمسمى تجاري APR RS7 بتكلفة تصل لـ 205 ألف دولار.

ومنح هذا الطراز من أودي تصنيف لمعدل تحصينه B7-level، وهو معدل تحصين فائق الجودة، قادر على تحمل أقصى الهجمات، فيما عدى القنبلة النووية.

ومن بعده ذكر "موتور وان" شاحنة، فورد Ranger التي ساهم في منحها القدرات العسكرية، شركة تعديل السيارات البريطانية Ricardo .

وقال الموقع، إن شاحنة فورد Ranger بنسختها المصفحة، تعتبر آلة عسكرية بامتياز، بعد إجراء تحسينات شاملة، لها، مع إضافة أنظمة تسليح متطورة لها، وزجاج محصن ضد الرصاص.

وتعمل الشاحنة بمحرك بقوة 210 حصان بسعة 2.0 تربو ديزل، مع عزم دوران 500 نيوتن متر، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 10 سرعات.

ومن أبرز السيارات المدنية المدرعة التي طرحت خلال العام، طراز بي إم دبليو X5، الذي أعلنت عنه الشركة البافارية بمسمى تجاري X5 Protection VR6.

وقال "موتور وان"، إن الهيكل المعدني لطراز بي إم دبليو X5 Protection VR6، مجهز ليكون مضاد للطلقات النارية من عيار 7.62 ملي متر، التي يمكن إطلاقها من أسلحة AK-47.

وقال الموقع إن هذا السلاح يطلق رصاصات بسرعة خيالية، تقدر بـ 715 متر في الثانية، ما يوازي سرعة 1600 ميل في الساعة، والتي يستطيع طراز بي إم دبليو X5 المدرع التصدي لها بكل سهولة.



