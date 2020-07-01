عالم السيارات في يوليو.. شاهد أهم الموديلات المنتظر طرحها هذا الشهر

تستعيد صناعة السيارات عافيتها كاملة خلال شهر يوليو الجاري، بطرح مجموعة مميزة من الموديلات المرتقبة، سيتم الكشف عنها رسميا على مدار الشهر.

وقام موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، بجمع أبرز الموديلات التي تطرح رسميا خلال يوليو الجاري، من مختلف ماركات السيارات العالمية.

وبدأ الموقع بأقرب الموديلات طرحا، وهي مجموعة موديلات جديدة من ماركة دودج، أعلنت عنها الشركة الأمريكية المصنعة للسيارات عبر فيديو ترويجي، يتم الكشف عنها رسميا في الثاني من يوليو الجاري.

وقال "موتور وان" إن مجموعة الموديلات الجديدة من دودج، مخصصة بالكامل كموديلات لعام 2021 المقبل، ومن المتوقع أن تعمل غالبية هذه الموديلات بمحركات دودج Hemi عالية الأداء.





كما تطرح ماركة مازدا اليابانية، النسخة الأحدث من طراز مازدا 3 عام 2021، خلال يوم 8 يوليو الجاري، والتي أعلنت رسميا عنه عبر فيديو ترويجي.



وقال الموقع الأمريكي إن أبرز ما يميز هذه النسخة الجديدة من مازدا 3، إنها ستعمل بمحرك توربيني جديد بنظام دفع خلفي، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي فقط.





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وفي اليوم التاسع من يوليو الجاري، تصل سيارة فورد التي طال انتظارها، طراز "برونكو" بنسخته الجديدة لعام 2021، بعد العديد من اللقطات المسربة له، وأسابيع من التأجيل المتكرر لطرحه بسبب أزمة تفشي كورونا.

وكان من المفترض أن يتم الكشف رسميا عن نسخة طراز فورد برونكو 2021 في شهر مارس الماضي، ومن المنتظر أن تطرح بإمكانيات مميزة من ضمنها القدرة على اقتحام الطرق الغير ممهدة بنظام قيادة off-road.

وضمن قسم السيارات الفخمة، تشمل خطة الطرح لشهر يوليو الجاري، الكشف رسميا عن الجيل الأحدث من طراز مازيراتي Ghibli الفاخر، وذلك خلال يوم 15 من يوليو الجاري.

وقال موقع "موتور وان" أن مازيراتي، طرحت مقطع فيديو ترويجي تعلن من خلاله موعد الكشف عن الطراز المخصص لعام 2021، و الذي سيعمل بمحرك كهربائي.





ومع ختام الشهر، يصل للأسواق النسخة الاحدث من طراز مرسيدس الرياضي AMG GT Black Series، الذي يطح بالسوق الصينية بداية من يوم 24 يوليو الجاري.

وقال "موتور وان" إن هذا الطراز الرياضي الجديد من مرسيدس سيعمل بمحرك توربيني مزدوج، من فئة V8 ينتج قوة 711 حصان مع عزم دوران 800 نيوتون متر.



