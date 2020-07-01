شراكات جديدة للوفاق لتأجير السيارات تقدم لك خصومات خاصة

الخليج ٣٦٥ نت – منذ أن تأسست شركة الوفاق في عام 2000، وهي تسعى دائماً لتقديم أفضل الخدمات لعملائها، وهو ما جعلها تحتل مكاناً رائداً كأكبر شركة تأجير سيارات في المملكة.

ومن أجل الحفاظ على ريادتها وأملاً في تقديم المزيد من الخدمات للأعضاء، أعلنت الوفاق عن شراكات جديدة لحاملي عضوية الوفاق اميالي، الشركاء الجدد هم (الوفاق لصيانة السيارات – تشيلي ويز).

حيث سيتم منح خصومات خاصة لكل عضوية من عضويات الوفاق أميالي، فيمكن الحصول على خصومات لدى مطاعم تشيلي ويز تصل إلى 15%، بالإضافة إلى امتيازات وخصومات لدى الوفاق للصيانة “الصيانة المتنقلة فقط” بواقع:

خصم ٢٥٪ + فحص ١٣ نقطة + تعقيم المركبة للعضوية الذهبية

خصم ٢٠٪ + فحص ١٣ نقطة + تعقيم المركبة للعضوية الفضية

خصم ١٥٪ + فحص ١٣ نقطة + تعقيم المركبة للعضوية الصفراء

هذا والجدير بالذكر أن عضوية الوفاق توفر العديد من المميزات مثل الحصول على أميال تعادل قيمة المبلغ اليومي المدفوع لتأجير السيارة، امكانية استبدال هذه الأميال المختلفة مقابل أيام تأجير مجانية، أو الترقية إلى سيارة أغلى سعراً وأكثر فخامة أو سرعة بشكل مجاني وغيرها الكثير.

تنقسم عضوية أميالي من الوفاق إلى ثلاثة مستويات هي العضوية:

الصفراء

الفضية

الذهبية

ويمكنك الحصول على العضوية الصفراء فور التقدم لاستئجار أول سيارة من الشركة، أما العضوية الفضية فيمكن الحصول عليها عند إغلاقك لـ(6)عقود أو تحقيقك لـ(3000) ميل خلال العام، أي من 1 يناير إلى 31 ديسمبر، وفي حالة إغلاقك لـ(10) عقود أو تحقيقك لـ(15000) ميل خلال العام، أي من 1 يناير إلى 31 ديسمبر، فإنك ستحصل تلقائيا على العضوية الذهبية.

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موقع الوفاق لتأجير السيارات: اضغط هنا

رقم الحجز: 920002909

تحميل تطبيق الوفاق لتأجير السيارات: قوقل بلاي – آبل ستور