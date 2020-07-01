تعرف على أسعار البنزين الجديدة بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت أرامكو عن مراجعة أسعار البنزين وذلك بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% والتي يبدأ العمل بها من غد الأربعاء الموافق 1 يوليو 2020.

وأوضحت أن سعر بنزين 91 سيكون 0.98 ريال بدلاً من 0.90 ريال لكل لتر، بينما بنزين 95 سيكون 1.18 ريال بدلاً من 1.08 ريال لكل لتر، كما أن الديزل سيصبح 0.52 ريال بدلاً من 0.47 ريال لكل لتر.

هذا ويستمر تطبيق الأسعار المعلنة حتى 10 يوليو 2020، على أن يتم تحديث الأسعار في 11 يوليو 2020 وفق نظام المراجعة الدوري الشهري.

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