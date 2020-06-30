موجز العين للسيارات..فولكسفاجن تعاقب فيسبوك وطرازات جديدة من نيسان

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تعتزم شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان موتور طرح 7 طرز للبيع لأول مرة في أفريقيا خلال العامين المقبلين بهدف تعزيز مبيعاتها في المنطقة والتعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

نشرت شركة كاديلاك أول صورة تشويقية لسيارتها Lyriq الكهربائية الجديدة، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV.

Advertisements

أعلنت شركة فورد رسميا عن طرح نسخة 2021 الأحدث من شاحنتها المميزة F-150، بـ 7 فئات جديدة والتي تتوفر للمرة الأولى بمحرك كهربائي هجين.

يفضل الكثير من أصحاب السيارت اقتناء مكنسة كهربائية خاصة خلال رحلات السفاري والتخييم، أو للتخلص من بقايا طعام الأطفال التي تكون عالقة بين المقاعد.

شهد شهر يونيو/ حزيران إزاحة الستار عن مجموعة جديدة مميزة من السيارات من مختلف الماركات الكبرى، تستقبلها الأسواق خلال عام 2021 المقبل.

انضمت شركة فولكسفاجن الألمانية للسيارات إلى الشركات العديدة التي أعلنت مقاطعة الدعاية على موقع فيسبوك احتجاجا على تعامله مع تعليقات الكراهية والمحتويات المهينة على منصة التواصل الاجتماعي.