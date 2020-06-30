البيان الختامي لقمة الساحل يحذر من تدهور الوضع الأمني في ليبيا بما ينذر بمخاطر حقيقية على استقرار المنطقة بأكملها المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الأربعاء 2020/7/1 01:02 ص بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2020/7/1 01:02 ص بتوقيت أبوظبي

البيان الختامي لقمة الساحل يحذر من تدهور الوضع الأمني في ليبيا بما ينذر بمخاطر حقيقية على استقرار المنطقة بأكملها.

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