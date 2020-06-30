أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2020

استقرت أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي زادت فيه الأسعار عالميا وبلغ سعر الأوقية 1782.70 دولار.

ووفق متعاملين، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة نحو 213.74 (57.01 دولار).

وبلغ جرام الذهب عيار (21) نحو 187.02 ريال (49.08 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار (18)بلغ 160.13 ريال سعودي (42.76 دولار).

واستقر سعر كيلو الذهب في سوق المعادن النفيسة بالمملكة عند 213 ألفا و812 ريالا بنحو (57 ألفا و029 دولارا).

Advertisements

وقالت وزارة المالية السعودية، الإثنين، إنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر يونيو 2020، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال.

ووفق بيان الوزارة السعودية، فقد تم جمع 8.495 مليار ريال (2.27 مليار دولار) تحت برنامج الصكوك.

وارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، خلال مايو/ أيار الماضي، رغم التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية ممثلة بهبوط أسعار النفط، والتبعات الاقتصادية لتفشي كورونا.

وجاء في تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي، أن إجمالي الأصول الاحتياطية للمملكة صعدت بمقدار 2.527 مليار ريال (674 مليون دولار) خلال مايو الماضي، مقارنة مع أبريل/ نيسان السابق عليه.