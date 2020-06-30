مكلارين تتفادى الإفلاس رسمياً بقرض من بنك البحرين الوطني

الخليج ٣٦٥ نت – تتطلع مجموعة مكلارين إلى تأمين مستقبلها على المدى القصير وذلك بالحصول على تمويل بقيمة 184 مليون دولار أي ما يعادل 690 مليون ريال من بنك البحرين الوطني، حيث أكد البنك أنه تم توقيع الوثائق النهائية وتم منح جميع الموافقات اللازمة فيما يتعلق بالتمويل.

وبحسب وكالة رويترز، يمتلك صندوق البحرين السيادي حصة 56% من مكلارين، كما يمتلك حصة 44.06% من بنك البحرين الوطني، في حين تمتلك حكومة البحرين أيضاً 10.85% من البنك، لذا فإن التمويل مدعوم من دولة البحرين.

Advertisements

يذكر أن هذا التمويل جاء في الوقت المناسب لمكلارين، حيث من المقرر أن يبدأ موسم الفورمولا 1 لهذا العام في النمسا خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، كما أفادت التقارير أن مكلارين ستستأنف إنتاجها لسيارات الطرق هذا الأسبوع، والجدير بالذكر أن 765LT تُباع بشكل جيد.

في الختام، تعرضت مكلارين لضربة اقتصادية شديدة بسبب انتشار فيروس كورونا والبدء المتأخر لموسم الفورمولا 1، حيث أعلنت صانعة السيارات البريطانية أنها ستأخذ بعض دائنيها إلى المحكمة لعدم السماح لها بالحصول على قرض بضمان بعض ممتلكاتها ومجموعة سياراتها التاريخية، والذي يُعتقد أنها تشكل ما يقرب من ربع إجمالي أصول الشركة.