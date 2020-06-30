بنتلي بنتايجا 2021 تنطلق رسمياً بتصميم محدّث وتقنيات جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت بنتلي عن الـ SUV الفخمة بنتايجا 2021 فيس ليفت، بتصميم محدث ومقصورة عالية التقنية، حيث حصلت السيارة على واجهة أمامية بدون اختلافات كبيرة، إلا أن المفاجأة في الخلف، حيث أضافت بنتلي مصابيح ليد بيضاوية تشبه إلى حد كبير تلك الموجودة في كونتيننتال GT، لتكون السيارة أكثر انسجاماً مع لغة تصميم بنتلي الجديدة التي قدمتها في فلاينج سبير الجديدة كلياً.

التصميم

بالعودة إلى الواجهة الأمامية، فقد لا تلاحظون أنها ذلك إلا أنها حصلت على إعادة تصميم لكل لوحاتها للحصول على مظهر أكثر أناقة وعصرية، كما حصلت على مصابيح أمامية ذكية ليد، ومصد أمامي أكثر عدوانية، كما تحتوي على ماسحات زجاجية مدفأة مع 22 فتحة لغسل الزجاج في كل ذراع لأول مرة.

ومن الجانب، حصلت السيارة على جنوط جديدة بتصميم فريد، وفي الخلف حصلت السيارة على إعادة تصميم كاملة بما في ذلك باب خلفي جديد بكامل عرض السيارة مع المصابيح الجديدة، في حين تم نقل لوحة الترخيص لأسفل إلى المصد للحصول على مظهر أكثر رقياً، بالإضافة إلى أنابيب عادم بيضاوية منقسمة تعكس شكل المصابيح الخلفية.

المقصورة

وهناك تغييرات كبيرة في المقصورة أيضاً، حيث حصلت على كونسول وسطي جديد يحتوي على شاشة نظام ترفيهي مقاس 10.9 بوصة وعجلة قيادة مصدرها كونتيننتال GT وفلاينج سبير، وحواف أبواب جديدة ومقاعد جديدة بالكامل، وتتوفر مقاعد خلفية مهواة في تكوين الخمس مقاعد.

تقول بنتلي أن الركاب في الخلف سيتمتعون بمساحة أكبر بكثير، حيث ازدادت مساحة الساقين بـ 100 مم اعتماداً على التكوين الذي ستحصل عليه، ولم تكشف صانعة السيارات الفاخرة كيف استطاعت تحقيق ذلك.

يمكن القول إن أهم تحديث في مقصورة السيارة هو الجيل الجديد من النظام الترفيهي والذي يتم تشغيله بواسطة شاشة لمسية رقمية مقاس 10.9 بوصة مع دقة فائقة، ويشتمل النظام على نظام ملاحة جديد مع خرائط الأقمار الصناعية والبحث عبر الإنترنت ومزايا أخرى، كما يدعم كلاً من ابل كاربلاي لاسلكي بشكل قياسي وأندرويد أوتو.

يحصل ركاب المقعد الخلفي على شاشة لمسية أكبر مثل الموجودة في فلاينج سبير الجديدة، في حين أصبحت منافذ الشحن USB-C وشاحن الهاتف اللاسلكي قياسية أيضاً، كما يمكنك إضافة بطاقة التي تدعم My Bentley داخل السيارة وخدماتها عن بُعد.

أما بالنسبة للمظهر الداخلي، فيمكن جعل المقصورة أكثر فخامة من خلال اضافة قطع ألومنيوم مصقولة بالالماس لأول مرة في بنتلي، ولمسات فاخرة أخرى عديدة داخل المقصورة.

المحركات

ستظل تشكيلة المحرك دون تغيير، مع إطلاق بنتايجا 2021 مبدئياً بمحرك V8 مزدوج التيربو سعة 4 لتر بقوة 542 حصان و770 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من ثمان سرعات ونظام دفع كلي قياسي.

وفي وقت لاحق، ستضيف بنتلي إصدار بنتايجا الهجين بالقابس وإصدار بنتايجا سبيد والذي يستمد قوته من محرك W12 سعة 6 لتر يجعل السيارة قادرة على الوصول إلى سرعة قصوى قدرها 305 كم/س.

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