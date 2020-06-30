فولكسفاجن تنضم إلى حملة عقاب فيسبوك

انضمت شركة فولكسفاجن الألمانية للسيارات إلى الشركات العديدة التي أعلنت مقاطعة الدعاية على موقع فيسبوك احتجاجا على تعامله مع تعليقات الكراهية والمحتويات المهينة على منصة التواصل الاجتماعي.

وتعرضت فيسبوك لحملة عقاب جماعي من شركات عملاقة لوقف خروقات مارك زوكربيرج لسياسات فيسبوك التي بدأت منذ عام 2015 لاستيعاب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المثيرة للجدل.

وأعلنت أكبر شركة سيارات في العالم، في فولفسبورج، الثلاثاء، أنها علقت بشكل مركزي الإعلانات على فيسبوك لها وماركاتها، معربة عن وقوفها مع " التعايش المفتوح والمتساوي".

وأضافت الشركة: "بيئة الأخبار الكاذبة أو رسائل الكراهية غير مقبولة بالنسبة لنا".

وطالبت فولكسفاجن في الوقت نفسه بالإبقاء على الحوار مع عملاق الإنترنت عبر منظمة (رابطة مكافحة التشهير) والتي تعد أحد المبادرين بالدعوة إلى حملة "أوقفوا الكراهية من أجل الأرباح".

وأكدت فولكسفاجن أن "تعليقات الكراهية والتصريحات التمييزية والمنشورات التي تحتوي معلومات كاذبة خطيرة يجب ألا يتم نشرها دون تعليق ودون عواقب تتبعها".

وأطلقت منظمات مدنية حملة "أوقفوا الكراهية من أجل الأرباح" في منتصف يونيو/حزيران الجاري، واجتذبت إليها أكثر من 90 شركة أعلنت وقف دعايتها على فيسبوك في الولايات المتحدة.

ومن بينها عملاق السلع الاستهلاكية يونيليفر، وشركة هوندا اليابانية، وستاربكس، و(Verizon) ، و(North Face)، و(Patagonia).

Advertisements

من جانبها أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك عن خطوات جديدة بشأن مراجعة بث المحتوى مدفوع الثمن، وهو ما اعتبره البعض استجابة لحملة المقاطعة.

وفي رد فعل سريع لحملة مقاطعة شركات إعلانات للموقع، انخفضت أسهم فيسبوك الجمعة بنحو 8.3%، وخسر مارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك والمدير التنفيذي للشركة أكثر من 7 مليارات دولار، وفق ما نقلته بلومبرج، وهو الانخفاض الأكبر في نحو 3 أشهر.

وقضى انخفاض أسعار الأسهم على 56 مليار دولار من القيمة السوقية لشركة فيسبوك وخفض صافي ثروة زوكربيرج إلى 82.3 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات.



وتعتزم شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك مراجعة سياسات الشراكة وبث المحتوى مدفوع الثمن والتحكم في علامة الأمان التي يتم منحها للمنتجين كجزء من جهود الشبكة لضمان "بيئة آمنة" لكل شخص يستخدم منصات فيسبوك المختلفة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن شركة فيسبوك ستصدر في أغسطس/آب المقبل الإصدار الجديد من تقرير فرض المعايير المجتمعية على محتوى منصاتها.

وتعتزم فيسبوك رصد خطاب الكراهية ضمن تقرير فرض المعايير المجتمعية خلال العام المقبل.

وتتواصل فيسبوك مع السلطات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني وقطاع الدعاية والإعلان كجزء من جهودها لطرح أنظمة تحديث المحتوى لديها للمراجعة الخارجية، ومن المنتظر أن تتولى شركة خارجية مرموقة استكمال عملية المراجعة.

وقالت فيسبوك في بيان "لدينا عمل دائم لمعالجة المخاوف التي تم التعبير عنها لكننا نعترف بأنه مازال لدينا الكثير من العمل المطلوب".