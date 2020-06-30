حصاد يونيو.. 4 موديلات تشعل المنافسة في سوق السيارات

شهد شهر يونيو/ حزيران إزاحة الستار عن مجموعة جديدة مميزة من السيارات من مختلف الماركات الكبرى، تستقبلها الأسواق خلال عام 2021 المقبل.

ورصد موقع "موتور وان" أبرز الموديلات التي أعلن رسميا عن طرحها على مدار يونيو/حزيران، وبدأها بشاحنة مازدا الجديدة BT-50 لعام 2021.

وذكر الموقع الأمريكي أن سيارة مازدا ستطرح بمحرك ذو 4 اسطوانات تربو ديزل، بسعة 3 لترات، ينتج قوة 188 حصانا، مع عزم دوران 450 نيوتن متر، وناقل سرعة يدوي وأوتوماتيكي مزود بـ6 سرعات، مع نظام دفع رباعي.

ومن بعدها، ذكر الموقع طراز هوندا pilot، الذي طرحت منه الشركة اليابانية، نسخة خاصة بمميزات جديدة لعام 2021، بسعر يبدأ من 38 ألفا و960 دولارا.

وقال "موتور وان" إنه من ضمن المميزات الجديدة التي تضاف لهذه النسخة الخاصة من طراز pilot، ناقل سرعة أوتوماتيكي جديد كليا مزود بـ9 سرعات.

وستتوفر من هذه النسخة الخاصة 14 فئة مختلفة، تحمل الفئة الأعلى منها اسم Black Edition بنظام الدفع الخلفي ويبلغ سعرها نحو 51 ألفا و40 دولارا.

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ومن ضمن الموديلات المميزة التي كشف النقاب عنها رسميا في يونيو/حزيران، طراز كيا "سيدونا" نسخة 2020، والذي طرح بمحرك توربيني بسعة 2.5 لتر، وتتوفر من الطراز نسخة بمحرك هجين.

وأفاد "موتور وان" أن كيا تستعد للكشف عن كافة التفاصيل الخاصة بطراز "سيدونا" قبل طرحه بالسوق الكورية الجنوبية مباشرة خلال الربع الثالث من العام الجاري، على أن تبدأ في توفيره بالأسواق العالمية كموديل لعام 2022، مع بداية 2021 المقبل.

واختتم "موتور وان" قائمة أبرز الموديلات التي تم الكشف عنها خلال يونيو/حزيران بطراز سوبارو "كروستريك"، الذي طرح بفئتين جديدتين، تعملان بمحرك SUBARU BOXER ذو 4 اسطوانات والذي تبلغ سعته 2.5 لتر، وينتج قوة 182 حصانا، مع عزم دوران 176 لفة/قدم.

ويعمل المحرك بناقل سرعة من طراز CVT، وهو يتمتع بقدرة اقتصاد للوقود بمعدل جالون واحد لكل 27 ميلا أثناء سير الطراز بالمدن، ومعدل جالون واحد لكل 34 ميلا في حال سيره على الطرق السريعة، ومعدل جالون واحد لكل 29 ميلا في حال قطع السيارة لمسافات على الطرق السريعة والمدن معا.



