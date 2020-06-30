لاند روڤر ديفندر تستعد للاستخدام في الأعمال واسترجاع اسم "هارد توب" مع الإصدار التجاري الجديد

كتب: باسل الحلواني

أكدت لاند روڤر أن الطرازات التجارية الجديدة من سيارة ديفندر 90 و110 ستعيد اسم "هارد توب" (Hard Top) إلى عائلة سيارات الدفع الرباعي الجبارة.

وسيتم إطلاق سيارة ديفندر هارد توب* العملية والمتينة في وقت لاحق من العام الحالي، لتجمع بين القدرات الفائقة على كل التضاريس واتصالات القرن الحادي والعشرين، لتمنح من يستخدمونها للأعمال مزيجاً فريداً من مساحة التخزين الواسعة والطابع العملي والراحة الفاخرة.

وتعود تسمية "هارد توب" إلى عام 1950، عندما تم تقديم الأسقف الصلبة القابلة للفك، لتضيف إلى سيارات لاند روڤر سيريس المزيد من الأمان والحماية من مختلف الظروف الخارجية، وستواصل ديفندر هارد توب* الجديدة إحياء هذه القيم، حيث تشترك مع طرازات هارد توب الأصلية بسقفها المعدني الثابت ومظهرها العام.

وشهدت لاند روڤر طلباً عالمياً غير مسبوق على سيارة ديفندر الجديدة بمقاسيها 90 و110 منذ إطلاقها بنجاح عالمياً في سبتمبر الماضي، وستكون طرازات هارد توب* الجديدة أحدث الإضافات إلى عائلة السيارات الأسطورية هذه.

ويتمتع هيكل ديفندر D7x، المصنوع من الألومنيوم المكثف، بثلاثة أضعاف صلابة السيارات التي يقوم تصميمها على تركيب جسم السيارة على هيكل منفصل، كما يشترك هذا الطراز مع طرازات الركاب الأخرى بالجيل الثاني من بينة المركبات الكهربائية الهندسية المتقدمة (EVA 2.0)، ويتم تطوير سيارة ديفندر هارد توب* من قبل قسم عمليات السيارات الخاصة (SVO) في لاند روڤر، لتحقيق متانة وطابع عملي وصلابة لا مثيل لها.

وقال مايكل فان دير ساندي، مدير عام قسم "عمليات السيارات الخاصة" في لاند روڤر: "سوف نزيد من وظائف وقابلية استخدام مساحة التخزين في ديفندر الجديدة

لأقصى حد ممكن، إلى جانب المواد المتينة وحلول التخزين الذكية، لنضمن أن تتفوق على قدرات أي سيارة ديفندر هارد توب سابقة".

وسيحتوي طراز هارد توب* بمقاسيه 90 و110 على نظام التعليق المستقل الخامد بالنوابض، مع توفر نظام التعليق الإلكتروني الهوائي لقياس 110، ويوفر النظامان هندسة فائقة للطرقات الوعرة، مع ارتفاع عن الأرض يبلغ 291 مم، فيما ستتمتع سيارة هارد توب 110* بزوايا الاقتراب وصعود الميل والمغادرة البالغة 38 و28 و40 درجة على التوالي (ضمن الارتفاع الخاص بالطرقات الوعرة). وسيتم التأكيد على كافة التفاصيل التقنية في وقت لاحق من هذا العام.

Advertisements

وقال نيك كولينز، مدير خط سيارات لاند روڤر: "ديفندر هارد توب* 90 و110 الجديدة ستكون الأقوى والأكثر قدرة والأكثر اتصالاً بين سيارات الدفع الرباعي التجارية التي أنتجناها حتى الآن. حيث تمت هندستها لتحقق معايير السلامة العالمية وتوفر راحة مذهلة على الطرقات الطويلة، ما يمنح الشركات والمحترفين أفضل ما يمكن الحصول عليه في مختلف الجوانب".

سعة التحميل المبهرة مع قدرة الجر البالغة 3,500 كغ* تجعل ديفندر الجديدة سيارة دفع رباعي تجارية ممتازة، وفي حين لا يحتوي هذا الطراز على صف مقاعد ثاني أو ثالث، يجعل المقعد الأمامي الاختياري القابل للطي السيارة قادرة على الاتساع لما يصل إلى ثلاثة أشخاص، ويحافظ نظام مرايا ClearSight للرؤية الخلفية من لاند روڤر على رؤية واضحة عند

ما يكون المقعد القابل للطي مشغولاً، أو حين تكون مساحة التخزين ممتلئة، حيث تستخدم هذه التقنية التغذية القادمة من الكاميرا الخلفية لتمنح السائقين رؤية دائمة بلا عوائق.

وستكون سيارة ديفندر هارد توب الجديدة* عالمية المستوى فيما يتعلق بالجر، وذلك بفضل التكنولوجيا المتطورة التي تساعد على صعود المرتفعات والقيادة والعودة للوراء بأمان أثناء جر المقطورات. ويزيل النظام الذكي المتطور للمساعدة على القطر من لاند روڤر أي صعوبات من المناورات التي تتضمن رجوعاً إلى الخلف، عبر السماح للسائقين بتوجيه المقطورات بأصابعهم باستخدام قرص التحكم في وحدة التحكم المركزية.

كما يزيد برنامج الغوص الجديد ضمن نظام "الاستجابة للتضاريس 2" من فائدة عمق الغوص البالغ 900 مم، حيث يضمن قدرة السائقين على خوض المياه العميقة بثقة تامة، وبالتالي ضمان وصول أي إمدادات ضرورية دائماً.

وستوفر شاشة اللمس الخاصة بنظام الترفيه والمعلومات المتطور "بيفي برو" (Pivi Pro) تحكماً فورياً سهل الاستخدام بمختلف العمليات الأساسية في المركبة، بما في ذلك التكامل السلسل مع الأجهزة الذكية باستخدام تطبيقي "Apple CarPlay" و "Android Auto".

كما تعزز تكنولوجيا الشريحة الإلكترونية (eSIM) المزدوجة نظام "بيفي برو" وتدعم قدرات البرمجيات المتصلة (SOTA)، ما يسمح للعملاء بتحميل التحديثات الخاصة بعدد من أنظمة السيارة، وبالنسبة للمحترفين الذين يستخدمون سيارة ديفندر هارد توب* لأعمالهم، سيقلص هذا الأمر من الأوقات التي يقضونها خارج الطرقات، إذ يمكن إتمام هذه التحديثات بدون الحاجة لزيارة وكلاء لاند روڤر.

إضافة إلى ذلك، ستحتوي سيارات ديفندر هارد توب* باقة شاملة من أنظمة مساعدة السائق المتقدمة، ومن بينها كاميرا لاند روڤر ثلاثية الأبعاد التي توفر رؤية محيطية للسيارة على شاشة اللمس المركزية، ما يساعد السائقين على المناورة بالسيارة بشكل آمن في المساحات الضيقة أو ركن السيارة في موضع قريب من الحمولة التي سينقلونها.

كما يمكن تحسين ملاءمة السيارة من خلال تطبيق الهواتف الذكية عن بعد، حيث يسمح للشركات بمعرفة موقع السيارة ومستوى الوقود وتاريخ الرحلات التي قطعتها عن بعد، ما يضمن لهم المزيد من راحة البال والأمان.