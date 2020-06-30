الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مصادر بحرينية عن توقعاتها بإعادة فتح جسر الملك فهد في 27 يوليو المقبل، بعد أن ظل مغلقاً لعدة أشهر منذ بداية تطبيق التدابير الاحترازية الوقائية لفيروس كورونا في 7 مارس الماضي.
وكانت قد كشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أنها استغلت فترة التوقف الذي فرضته جائحة كورونا؛ لإجراء إصلاحات وتحسينات للجسر، مثل إكمال الأبواب الحديدية في الجانب السعودي والاستعداد لإطلاق المرحلة الأولى لمشروع الدفع الآلي في بوابات الجانبين السعودي والبحريني.
وتجدر الإشارة إلى أن جسر الملك فهد يعد عنصراً هاماً للسياحة في البحرين، إذ استقبلت خلال العام الماضي نحو 11 مليون سائح، 9 ملايين منهم سعوديون دخل غالبيتهم العظمى عن طريق جسر الملك فهد، الذي يسلكه يومياً 75 ألف مسافر.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات بإعادة فتح جسر الملك فهد في هذا الموعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.