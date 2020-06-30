توقعات بإعادة فتح جسر الملك فهد في هذا الموعد

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مصادر بحرينية عن توقعاتها بإعادة فتح جسر الملك فهد في 27 يوليو المقبل، بعد أن ظل مغلقاً لعدة أشهر منذ بداية تطبيق التدابير الاحترازية الوقائية لفيروس كورونا في 7 مارس الماضي.

وكانت قد كشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أنها استغلت فترة التوقف الذي فرضته جائحة كورونا؛ لإجراء إصلاحات وتحسينات للجسر، مثل إكمال الأبواب الحديدية في الجانب السعودي والاستعداد لإطلاق المرحلة الأولى لمشروع الدفع الآلي في بوابات الجانبين السعودي والبحريني.

وتجدر الإشارة إلى أن جسر الملك فهد يعد عنصراً هاماً للسياحة في البحرين، إذ استقبلت خلال العام الماضي نحو 11 مليون سائح، 9 ملايين منهم سعوديون دخل غالبيتهم العظمى عن طريق جسر الملك فهد، الذي يسلكه يومياً 75 ألف مسافر.

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