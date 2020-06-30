دراسة: بالإمكان خفض وفيات حوادث الطرق بالنصف عند تطبيق هذه الخطوات

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت دراسة جديدة شاملة من منظمة “تقارير المستهلك” الأمريكية أنه بالإمكان خفض الوفيات السنوية لحوادث الطرق بالنصف إذا تم تطبيق تقنيات السلامة العصرية في جميع السيارات الجديدة بشكل قياسي وبدون استثناء.
وصرحت المنظمة أنه “بدلا من توفير أنظمة السلامة للجميع، تضع شركات السيارات العبء على الناس لبحث وفهم أهمية هذه الأنظمة المنقذة للحياة ودفع المزيد من الأموال لأجلها.. والازمة أنه قد تمر عقود قبل أن تكون أنظمة السلامة الحديثة قياسية لجميع السيارات الجديدة.. على الحكومات اتخاذ أسلوب مختلف لتفادي عشرات الألوف من وفيات الطرق سنوياً”.
في أمريكا بشكل محدد، ترى الدراسة أنه بالإمكان إنقاذ 11,800 فرد من الموت سنوياً إذا تم تطبيق أنظمة كبح الطوارئ الأوتوماتيكي والتحذير من مغادرة حارة الطريق ومراقبة النقطة العمياء في جميع السيارات الجديدة بشكل قياسي.. كما بالإمكان إنقاذ 7,400 حياة في حالة تطبيق تقنيات منع القيادة تحت تأثير الكحول، وإنقاذ 1,300 حياة عند تطبيق تقنيات التواصل بين السيارات.
الجمع بين كل هذه الأنظمة سيؤدي لتفادي نصف حالات الوفاة بسبب حوادث الطرق في الولايات المتحدة.. وقد نرى نسب أفضل من ذلك في أسواقنا العربية ولكن السؤال هنا في النهاية هو السعر.. هل تتحمل بعض الأسواق السعر الإضافي للسيارات الجديدة بسبب تطبيق أنظمة سلامة متطورة قياسية وما تأثير ذلك على عادات المستهلكين.. هذا سؤال واسع يحتاج لدراسة من الوزارات المعنية والمهتمين بالمجال في كل سوق.
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