تعرف على دور خدمة “تقدير” في إنهاء التقييم العشوائي لأضرار سيارات التأجير

الخليج ٣٦٥ نت – نشرت الهيئة العامة للنقل عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بياناً توضيحياً لخدمة “تقدير” الجديدة التي ستعمل في مجال تقييم أضرار الحوادث غير المرورية في نشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير.
وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم إطلاق الخدمة يـوم الأحد الموافق 5 يوليو، وستقتصر أعمالها على تقدير الأضرار الناجمة عن الحوادث غير المرورية أو سوء الاستخدام والاستهلاك في نشاط تأجير السيارات، وتحديد نسبة التحمل فيها وتكلفة الإصلاح وقطع الغيار.
وتضمن هذه الخدمة حفظ حقوق أطراف عقد التأجير وتجنب الخلاف حول نظامية التقدير، فكثيراً ما تنشب خلافات بين المؤجر والمستأجر على قيمة الضرر الواقع على سيارة التأجير بسبب التقدير الذاتي أو العشوائي، وأكدت الهيئة أن المتسبب بالضرر الواقع على السيارة سيتحمل تكلفة الفحص والتقدير.
ولتفعيل الخدمة، يتطلب نسخة من عقد تأجير السيارة مرفقة بآخر 3 عقود لتأجيرها، بالإضافة إلى نسخة من وصف الحالة الفنية للسيارة قبل تسليمها وبعده، يوّضح الضرر باللغة العربية وبشكل طباعي آلي.
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