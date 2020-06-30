هيونداي سنتافي 2021 تنطلق في السوق الكوري 

الخليج ٣٦٥ نت – انطلقت هيونداي سنتافي 2021 رسمياً في السوق الكوري بعد ثلاثة أسابيع من التدشين العالمي لها على صفحات الإنترنت.

وتتمتع سنتافي 2021 بتصميم خارجي محدث بشبك أمامي واسع جديد ومصابيح نهارية LED منقسمة على شكل T ومصابيح أمامية مدمجة في الشبك.

كما حصلت سنتافي 2021 على جنوط 20 إنش جديدة بعدد من التصاميم المختلفة، ومصابيح خلفية محدثة بشريط ضوئي خفيف، كما تعتمد السيارة على الجيل الثالث من منصات هيونداي بتحسينات في الأداء والتحكم وصرفية الوقود والسلامة، مع إضافة أنظمة جديدة أكثر تطوراً لامتصاص الصوت والاهتزازات.

كما تم تحديث الداخلية ووضع شاشة لمسية جديدة 10.25 إنش لنظام المعلومات الترفيهية ولوحة عدادات رقمية بالكامل 12.3 إنش، كما يمكن الاختيار بين عدة وضعيات قيادة مثل الوحل أو سبورت أو الراحة او “سمارت” أو الوضعية البيئية “ايكو”.

وستتوفر السيارة في كوريا بمحرك 4 سلندر ديزل تيربو 2.2 لتر بقوة 202 حصان وعزم 441 نيوتن متر مع ناقل حركة مزدوج 8 سرعات.

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