الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يجري تعديلا على نظام بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية المزيد

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إدخال تعديلات على بطولتيه للأندية، دوري الأبطال والكونفدرالية، للموسم الحالي، 2019-2020.
وحسب مراسل "العين الرياضية"، فإن المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قرر إقامة نصف نهائي دوري الأبطال من مباراة واحدة تُلعب في الكاميرون خلال سبتمبر/أيلول المقبل.
وتحتضن الكاميرون المباراة النهائية للبطولة.
وبالنسبة لنصف نهائي كأس الكونفدرالية، قرر إقامة الدور من مباراة واحدة في نفس الشهر، على أن تقام في المغرب التي ستستضيف نهائي البطولة.
الكاف كان قد اتخذ قرارًا بتأجيل مباريات نصف نهائي بطولتيه القاريتين الخاصتين بالأندية لأجل غير مسمى، بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد.
يُذكر أن نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا سيجمع بين الأهلي المصري والوداد المغربي، والزمالك المصري والرجاء المغربي.
وتأهل لنصف نهائي بطولة لكونفدرالية أندية بيراميدز المصري وحوريا الغيني ونهضة بركان وحسنية أغادير المغربيين.
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