تأجيل كأس أمم أفريقيا 2021 لتقام في يناير 2022 بالكاميرون المزيد

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، لمدة عام، لتقام في نفس البلد، الكاميرون، في يناير/كانون الثاني 2022.

وحسب مراسل العين الرياضية، فإن المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، صوت عبر اجتماع يعقد حاليا بتقنية الفيديو كونفراس، على تأجيل البطولة لمدة عام.

وجاء قرار التأجيل بسبب ضيق الوقت وعدم خوض المنتخبات للتصفيات المؤهلة، بعد توقف النشاط الرياضي في الفترة الأخيرة على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقرر الكاف إقامة بطولة كأس أفريقيا للمحليين في يناير/كانون الثاني 2021.