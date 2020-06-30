قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، لمدة عام، لتقام في نفس البلد، الكاميرون، في يناير/كانون الثاني 2022.
وحسب مراسل العين الرياضية، فإن المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، صوت عبر اجتماع يعقد حاليا بتقنية الفيديو كونفراس، على تأجيل البطولة لمدة عام.
وجاء قرار التأجيل بسبب ضيق الوقت وعدم خوض المنتخبات للتصفيات المؤهلة، بعد توقف النشاط الرياضي في الفترة الأخيرة على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقرر الكاف إقامة بطولة كأس أفريقيا للمحليين في يناير/كانون الثاني 2021.
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل كأس أمم أفريقيا 2021 لتقام في يناير 2022 بالكاميرون المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.