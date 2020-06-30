سيارات تيسلا تتوقف عند برجر كينج تلقائياً بشكل غريب!

الخليج ٣٦٥ نت – بشكل غريب، يخلط نظام التعرف على علامات الطريق لتيسلا بين علامات التوقف العادية وعلامات مطاعم “برجر كنج” الشهيرة، ما يدفع سيارات موديل S و 3 للتوقف أمام المطاعم باستمرار.

وقد لاحظ أحد ملاك تيسلا موديل 3 العطل التقني لأول مرة مع تصويره لتوقف سيارته بجوار علامة بيرجر كنج وتكرار الأمر .. بوضوح السيارة تعتقد أن علامة برجر كنج هي علامة توقف، وبالطبع المطاعم رحبت بهذا الخطأ لأن الركاب استغلوا فرصة التوقف لشراء بعض الوجبات منها.

في الواقع مطاعم برجر كنج في الولايات المتحدة شنت حملة دعائية تعطي وجبات مجانية لأي عميل توقفت سيارته الذكية خارج المطعم مع أخذه لصورة لها.. مصرحة: “الذكاء الاصطناعي يعلم ما ترغب فيه!”.. مع تجنب استخدام كلمة “تيسلا” والاكتفاء بذكر “سيارة ذكية” بأي نظام قيادة ذاتية من المستوى الثاني.

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