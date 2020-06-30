جيب جراند شيروكي 2021 تكشف مقدمتها في صور تجسسية

الخليج ٣٦٥ نت – كان من المفترض تدشين جيب جراند شيروكي 2021 هذا الشهر لولا وباء الكورونا، والذي أدى لتأخر الجدول بثلاثة أشهر، وللوقت الحالي نرى صور تجسسية جديدة للسيارة.
من الواضح استمرار الشبك الأمامي الحالي ببعض التعديلات مع مصابيح أمامية مشابهة للمصابيح الحالية كذلك، ولكن باقي أجزاء السيارة تظل مموهة بشكل كثيف.
نعلم أن السيارة تعتمد على منصة أطول من الموديل الحالي، وهي المنصة المشتركة مع الفا روميو جوليا وستيلفيو، ما سيسمح لجيب بإضافة صف ثالث من المقاعد، كما ستنطلق السيارة بعدد من المحركات مثل محرك 4 سلندر تيربو 2.0 لتر وآخر V6 ديزل 3.0 لتر ونسخة هجينة بالقابس ضمن خيارات أخرى.
وسكون هذا أكبر تحديث لجراند شيروكي مثل انطلاق الجيل الحالي في 2011، ما يعني أننا سنرى تغييرات كبيرة في في الداخلية وتحديثات لنظام المعلومات الترفيهية وأنظمة السلامة لتستمر في المنافسة مع الموديلات العصرية.
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