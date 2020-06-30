6 نصائح قبل شرائك مكنسة كهربائية لتنظيف السيارة

يفضل الكثير من أصحاب السيارت اقتناء مكنسة كهربائية خاصة خلال رحلات السفاري والتخييم، أو للتخلص من بقايا طعام الأطفال التي تكون عالقة بين المقاعد.

موقع "موتور وان" قدم 6 نصائح عند العزم على الشراء، أهمها مكنسة تعمل بالشحن الكهربائي، حتى يسهل استخدامها والتنقل بها.

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النصيحة الثانية، مكنسة ذات سعة استيعاب كبيرة للأتربة، والثالثة يفضل ذات الحجم الخفيف حتى يسهل حملها وتخزينها.

أما النصيحة الرابعة فأن تكون بعزم كهربائي مرتفع، يتراوح بين 15 و20 فولتا، والخامسة أن تكون بمنقٍ جيد للأتربة من طراز HEPA، الذي يمتلك القدرة على التنقية بنسبة 99.97% من الأتربة الضارة داخل السيارة ومنعها من العودة من جديد لداخلها.

والنصيحة الأخيرة وهي الحرص على شراء مكنسة قادرة على التعامل مع المناطق الرطبة.