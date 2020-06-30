جينيسيس G90 2021 تحصل على إصدار “غبار النجوم” الخاص

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت جينيسيس عن إصدار خاص جديد لـ G90 باسم “ستار دست”، أو “غبار النجوم”بتغييرات مركزة على الناحية الجمالية.

الإصدار يستوحي تصميمه من “مشهد السماء الممتلئة بالنجوم المعلقة فوق حدث أرضي فاخر لمشاهير محاطين بالمعجبين والكاميرات” حسب تصريح العلامة.. ونرى هنا خارجية سوداء بلمسات معدنية أنيقة ومقاعد جلدية بلونين متدرجين وزخرفات خشبية في الداخلية.

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وبالعودة للسيارة القياسية التي ستدخل موديل 2021 فقد حصلت على مزايا قياسية جديدة مثل الإضاءة الأمامية الذكية، والتي تتحكم في درجة إضاءة المصابيح الأمامية بشكل أوتوماتيكي حسب وضوح الرؤية والإضاءة أمام السيارة، مع نظام تعليق متكيف أكثر تطوراً بشكل قياسي، وأما الخيارات الجديدة للموديل فتشمل نظام تفادي الاصطدام أثناء الركن الخلفي، مع جنوط 19 إنش اختياري جديد.

من المتوقع أن يكون إصدار “غبار النجوم” أغلى بقليل من G90 2021 القياسية، مع انطلاقه في كوريا الجنوبية بداية من 2 يوليو.