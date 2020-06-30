فورد تكشف عن7 فئات من شاحنة F-150.. المواصفات والأسعار

أعلنت شركة فورد رسميا عن طرح نسخة 2021 الأحدث من شاحنتها المميزة F-150، بـ 7 فئات جديدة والتي تتوفر للمرة الأولى بمحرك كهربائي هجين.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، اللقطات الرسمية التي طرحتها فورد للشاحنة الجديدة، مع كشف قدراتها.

وذكر الموقع الأمريكي "أبرز ما يميز النسخة الجديد من الشاحنة قدرتها على السير لمسافة تصل إلى أكثر من 700 ميل كحد أقصى للبطارياته، بالإضافة إلى المولد الكهربائي بالمنطقة الخلفية للسيارة"





وأضاف" هذه النسخة تتمتع بتصميم جديد لشاشة المعلومات بالداخل، ونظام قيادة ذاتي متطور ،كما تعمل بمحرك هجين، من فئة V6 إيكو بوست، تربو تشارج، بسعة 3.5 لتر"





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ومن الداخل، تتوفر شاحنة F-150، بشاشة معلومات بقياس يتراوح بين 8.0 و 12.0 بوصة، في حين تأتي شاشة العدادات بقياس 12.3 بوصة.

وعن الأسعار قالت فورد،إن الفئة الافتتاحية من الشاحنة باسم F-150 XL بتكلفة تبدأ من30 ألف دولار، وتصل لـ 36,000 ألف دولار.





الفئة الثانية تتوفر باسم F-150 XLT، بسعر يبدأ من 36,000 ألف دولار، ويصل لـ 41,000 ألف دولار، والفئة التي تليها،باسم F-150 Lariat بسعر يبدأ من 43,000 ألف دولار، ويصل لـ 46,000 ألف دولار.

وتأتي فئة F-150 King Ranch بسعر يبدأ من 53,000 ألف دولار، ويصل لـ 54,000 ألف دولار، ثم فئة F-150 Platinum بسعر يبدأ من 56,000 ألف دولار، ويصل لـ 58,000 ألف دولار.

ثم فئة F-150 Limited، بسعر يبدأ من 68,000 ألف دولار، ويصل لـ 69,000 ألف دولار، والفئة الأعلى على الإطلاق من الشاحنة هي فئة F-150 Hybrid بسعر يبدأ من 35,000 ألف دولار ويصل إلى 73,000 ألف دولار.



