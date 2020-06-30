بملامح مفتولة العضلات.. كاديلاك تكشف عن سيارتها Lyriq

نشرت شركة كاديلاك أول صورة تشويقية لسيارتها Lyriq الكهربائية الجديدة، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن بطارية السيارة الجديدة بسعة تتراوح من 50 إلى 200 مللي أمبير ساعة.

وتتمتع السيارة بمدى سير يبلغ نحو 644 كلم، بينما تتم عملية الشحن السريع للبطاريات 400 فولت بقدرة 200 كيلووات.

ويتولى دفع المحور الأمامي محرك كهربائي بقدرة 180 كيلووات، بينما يتولى دفع المحور الخلفي محرك بقوة 250 كيلووات، بقوة إجمالية 330 كيلووات/450 حصان.

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وتكشف الصورة التشويقية عن تمتع السيارة بملامح مهيبة من خلال المظهر الداكن والكشافات النحيفة، والمقدمة الضخمة، والخطوط التصميمية الجانبية مفتولة العضلات.

والمقصورة الداخلية سداسية المقاعد بشاشة OLED منحنية قياس 34 بوصة.

وقالت كاديلاك قبل أسابيع إنها تدرس تأجيل بعض سياراتها التي كان من المفترض الكشف عنها خلال عام 2020 .

وحسبما ذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن هذا القرار من كاديلاك، سيشمل موديلات من فئة Blackwing، على أن يتم طرحها خلال عام 2021 المقبل.

وأوضح الموقع أن القرار سيطبق على السيارات من فئات Blackwing المشتقة من طراز CT4-V وطراز CT5-V، ويرجع تأجيل طرحها للظروف العصيبة التي يمر بها العالم حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا، والأجواء التي لا تساعد على تسويق أي منتجات جديدة بعالم السيارات.