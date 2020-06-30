نيسان تطرح 7 سيارات جديدة لأول مرة في أفريقيا

تعتزم شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان موتور طرح 7 طرز للبيع لأول مرة في أفريقيا خلال العامين المقبلين بهدف تعزيز مبيعاتها في المنطقة والتعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شينكيشي إيزومي المدير الإقليمي لشركة نيسان في أفريقيا القول إن الشركة تعتزم طرح 4 طرز من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) وشاحنتين خفيفتين إلى جانب طرز سيارات أخرى.

وأضاف إيزومي أن الشركة تدرس تجميع المزيد من سياراتها في القارة الأفريقية.

كانت نيسان قد أعلنت اعتزامها استثمار 3 مليارات راند جنوب أفريقي (174 مليون دولار) في جنوب أفريقيا بعد موافقة الحكومة في أواخر 2018 على خطة حوافز تصنيع السيارات الجديدة في البلاد، وهو ما جعل إنتاج شركة نيسان من شاحنتها الخفيفة نافارا في مصنع شمال بريتوريا في جنوب أفريقيا يتضاعف ليصل إلى حوالي 65 ألف شاحنة سنويا.

يأتي ذلك فيما قدم رئيس شركة نيسان موتور اعتذارا في اجتماع المساهمين السنوي الإثنين بعد أن سجلت الشركة خسائر للمرة الأولى منذ 11 عاما بسبب تراجع المبيعات وتداعيات جائحة كورونا.

وتعهد رئيس الشركة والرئيس التنفيذي ماكوتو يوشيدا بـ"إعادة نيسان إلى مسار النمو".

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وقال يوشيدا، الذي تولى منصبه في فبراير/شباط خلال اجتماع المساهمين الذي تم تقليص عدد المشاركين فيه بسبب الجائحة: "من المهم للغاية تعزيز تواجدها (الشركة) في السوق المحلية، الذي تأسست فيه".

وخلال الاجتماع الذي استمر ساعتين، انتقد أحد المساهمين الشركة لافتقارها للرؤية المستقبلية، مقارنة مع تويوتا موتور وهوندا موتور.

وتوقع يوشيدا أن ينخفض ​​الطلب العالمي على سيارات الشركة بنسبة تتراوح من 15% إلى 20% للسنة المالية الحالية بسبب آثار أزمة كورونا.

وبلغ عدد السيارات التي باعتها الشركة على مستوى العالم 4.93 مليون وحدة في السنة المالية الماضية، بانخفاض قدره 10.9% عن السنة المالية 2018.

وفي مايو/أيار الماضي، تراجعت مبيعات نيسان من السيارات على مستوى العالم بنسبة 37.3% على أساس سنوي لتصل إلى 272 ألفا و873 وحدة، وذلك بسبب وباء كورونا، بينما أعلنت عن تراجع إنتاجها عالميا بنسبة 62.6% ليصل إلى 156 ألفا و898 وحدة.

وتواجه الشركة اليابانية لصناعة السيارات مشكلة كبيرة منذ اعتقال رئيسها المعزول كارلوس غصن في طوكيو في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

ويواجه غصن، الذي قاد التحالف لفترة، اتهاما بخيانة الأمانة وتزوير وثائق مالية للإعلان عن دخل أقل من الحقيقي، لكنه أنكر جميع التهم الموجهة إليه.