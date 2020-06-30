إم جي ZS تتصدر مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV-B

كتب: باسل الحلواني أظهرت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، استحواذ السيارة إم جي ZS، على المركز الأول في قائمة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV-B، الأكثر مبيعاً في السوق المصرية، خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي. الأولى من العام الحالي. تمكنت إم جي، عبر وكيلها الحصري في مصر "منصور جروب"، من بيع 1338 سيارة ZS، خلال الخمسة أشهر الأولى من 2020، من إجمالي مبيعات تلك الفئة التي بلغت 2766 وحدة. إجمالي مبيعات تلك الفئة التي بلغت 2766 وحدة. وفقاً لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، استحوذت إم جي ZS، على حصة سوقية بلغت 48.4%. Advertisements تتوافر إم جي ZS في السوق المصرية، بـ3 فئات من التجهيزات، يبلغ سعر الفئة الأولى 254990 جنيه، والثانية 269990 جنيه، والثالثة 287990 جنيه.

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