تراجع مبيعات السيارات في مصر خلال شهر مايو الماضي

كتب: باسل الحلواني أظهرت الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "اميك"، تراجع إجمالي مبيعات السيارات في السوق المصرية خلال شهر مايو الماضي. وفقاً لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، فإن إجمالي المبيعات في جميع قطاعات السيارات خلال شهر مايو الماضي بلغ 12.129 سيارة مقارنة بـ13.618 وحدة في مايو 2019. فإن إجمالي المبيعات في جميع قطاعات السيارات خلال شهر مايو الماضي بلغ 12.129 سيارة مقارنة بـ13.618 وحدة في مايو 2019. Advertisements وبلغ معدل انخفاض المبيعات في قطاع السيارات خلال شهر مايو الماضي وفقاً لـ"أميك"، 10.9% على أساس سنوي. جدير بالذكر أن مبيعات السيارات في مصر شهدت تراجعت حاداً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة متأثرة بأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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