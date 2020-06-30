تراجع مبيعات السيارات في مصر خلال شهر مايو الماضي

كتب: باسل الحلواني
أظهرت الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "اميك"، تراجع إجمالي مبيعات السيارات في السوق المصرية خلال شهر مايو الماضي.
وفقاً لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"،فإن إجمالي المبيعات في جميع قطاعات السيارات خلال شهر مايو الماضي بلغ 12.129 سيارة مقارنة بـ13.618 وحدة في مايو 2019.
وبلغ معدل انخفاض المبيعات في قطاع السيارات خلال شهر مايو الماضي وفقاً لـ"أميك"، 10.9% على أساس سنوي.
جدير بالذكر أن مبيعات السيارات في مصر شهدت تراجعت حاداً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة متأثرة بأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
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