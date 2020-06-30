"رينو" تتصدر مبيعات السيارات المستوردة في مصر خلال "مايو" الماضي

كتب: باسل الحلواني

كشف أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن اقتناص علامة رينو الفرنسية، للمركز الأول في قائمة السيارات المستوردة الأكثر مبيعاً في السوق المصرية، خلال شهر مايو الماضي.

استطاعت علامة رينو، عبر وكيلها الرسمي في مصر الشركة المصرية العالمية للسيارات «EIM»، أن تحقق خلال شهر مايو الماضي إجمالي مبيعات من سيارتها بلغ 1078 سيارة.

ووفقاً لبيانات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، استحوذت علامة رينو،

على حصة سوقية بلغت 16.7% خلال شهر مايو الماضي.

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كانت الشركة المصرية العالمية للسياراتEIM، قد أعلنت مؤخراً عن حملة ترويجية على طرازي رينو ميجان، ورينو داستر، تتضمن صيانة مجانية لمدة سنتين على الطرازين، لكل من قام بالشراء بدءاً من الأول من مايو الماضي.