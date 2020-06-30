كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أمازون تستحوذ على شركة متخصصة في القيادة الذاتية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير مسربة عن استحواذ شركة أمازون لشركة تقنية ناشئة متخصصة في تطوير القيادة الذاتية، شركة Zoox.

وبحسب التقارير، فإن أمازون تتجهز للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي الشهر المقبل، ولكنها لن تعلن عن السعر حتى في ذلك الوقت. غير أن صحيفة أمريكية ذكرت أن الصفقة تجاوزت 1.2 مليار دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن Zoox تأسست في عام 2014 وبلغت قيمتها السوقية في وقت ما 3.2 مليار دولار، وكان من المخطط أن تطلق الشركة خدمة مشاركة السيارات هذا العام قبل أن تقوض جائحة كورونا خططها وتجبر الشركة على تسريح 100 موظف. وهكذا فسوف تصبح Zoox جزءً من شركات أمازون لتكون منافسة لجوجول وايمو.