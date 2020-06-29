موجز العين للسيارات.. أفضل البطاريات في 2020 ومفاجأة أوبل

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

قد تكون لديك سيارة رائعة تنال ثقتك باستمرار، لكن يوما قد تجد المحرك لا يستجيب لأمر التشغيل، فأول ما سيدور في ذهنك، "البطارية السبب"، وهذا قد يعود إلى عدم اختيارك أفضل بطارية لسيارتك

كشفت شركة ألفا روميو النقاب عن الموديلين الجديدين منGiulia وStelvio برتوش تصميمية وتحديثات بالمقصورة الداخلية.

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أعلنت شركة أوبل عن إطلاق سيارتها Mokka الجديدة مطلع العام القادم بشكل جديد كليا يعبر عن لغتها الجديدة في السيارات الحديثة.

يواجه بعض الأشخاص، خاصة الأطفال، مشاكل صحية أثناء السفر بالسيارة كالغثيان، وهو ما قد يحول دون الاستمتاع بالرحلة، ويقدم خبراء نادي السيارات "أوروبا" بعض النصائح الذهبية لتفادي المشاكل الصحية والاستمتاع بالرحلة بدون منغصات.

يتعرض الأطفال للعديد من الإصابات بسبب جلوسهم على مقاعد غير مناسبة في السيارات، وهو ما قد يعرض حياتهم للخطر، ويتحمل الآباء المسؤولية الأكبر تجاه ذلك، فالكثيرين لا يهتمون بتوفير الظروف الآمنة للطفل أثناء اصطحابه بالسيارة.

هوت مبيعات السيارات اليابانية في كوريا الجنوبية وسط نزاع تجاري طويل الأمد بين الجارتين الآسيويتين وجائحة فيروس كورونا المستجد.