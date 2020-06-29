ارتفاع مبيعات السيارات بنسبة 100% قبل زيادة ضريبة القيمة المضافة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن “فيصل أبو شوشة” رئيس اللجنة الوطنية للسيارات بمجلس الغرف السعودية، أن سوق السيارات بالمملكة شهد إقبالا كبيراً من قبل المستهلكين؛ وذلك قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة مطلع الشهر القادم.
وكشف أبو شوشة عن مطالبة اللجنة الوطنية للسيارات بتمديد فترة الضريبة المضافة الحالية 5% لمدة أسبوعين قادمين، وقـال: “من شدة الإقبال على شراء السيارات رفعت اللجنة خطاباً إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل ونسخة إلى وزارة التجارة والاستثمار، تطالب فيه بتمديد فترة الضريبة المضافة 5% لمدة أسبوعين؛ من أجل تسليم السيارات للمشترين خلال الشهر الحالي بعد إنهاء إجراءات التسليم المتبعة من استخراج اللوحات والاستمارة وغيرها”.
ووفقاً لـ “الوطن” أكد أصحاب معارض السيارات تحسن المبيعات بشكل كبير خلال شهري مايو ويونيو بنسبة قاربت الـ100%، وأشار آخرون عبر حساباتهم على تويتر إلى أن رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، رفعت معدلات الطلب والبيع بالنسبة للسيارات الجديدة والمستعملة.
وتجدر الإشارة إلى أن قلة المخزون من بعض نوعيات السيارات في السوق ولدى الوكالات، أدت إلى زيادة الطلب على موديلات الأعوام الماضية النظيفة المستعملة، بحسب تصريح عدد من تجار ووكلاء السيارات بالمملكة.
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