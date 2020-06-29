الأربعاء المقبل أول أيام تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على واردات السيارات بالمملكة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الهيئة العامة للجمارك أنه سيتم تفعيل مبدأ المعاملة بالمثل اعتباراً من يوم الأربعاء القادم الموافق 1 يوليو 2020، والذي يتضمن شرط موافقة الوكيل أو الموزع عند استيراد السيارات بكميات تجارية.
وسيتم تطبيق هذا القرار على السيارات المستوردة من الدول التي تُطبق تدابيراً أو إجراءات أو قيوداً على صادرات المملكة، بما لا يتوافق مع الاتفاقيات الدولية المبرمة.
وتجدُر الإشارة إلى أن الهيئة كانت قد أعلنت أنه على الراغبين في استيراد السيارات من تلك الدول الحصول على موافقة الوكيل أو الموزع المقيّد في سجل الوكالات التجارية بوزارة التجارة، مشيرة إلى أن هذا الشرط لا يسري على استيراد الأفراد لغرض الاستخدام الشخصي.
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