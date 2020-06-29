ميشلان ستطرح الإطارات اللاهوائية لسيارات الركاب بداية من 2024

الخليج ٣٦٥ نت – تقنية الإطارات اللاهوائية ليست جديدة، حيث بدأت شركة ميشلان للإطارات بطرحها في 2005 في المركبات المخصصة لعمليات البناء وما إلى ذلك بنجاح جيد، ولكن حتى الآن لم نر طرح هذه التقنية في سوق سيارات الركاب، وهو ما سيتغير قريباً.

جنرال موتورز تعاونت مع ميشلان لتسريع تطبيق هذه التقنية في سيارات الركاب بحلول 2024.. وللتذكير، الإطارات اللاهوائية كما هو واضح من اسمها لا تستخدم الهواء على عكس الإطارات التقليدية، ما يعني تجاوز الكثير من المشاكل المعتادة مثل الثقوب وتآكل الإطارات وغير ذلك، كما أن السائق لن يحتاج لمتابعة ضغط الإطارات باستمرار في الإطارات اللاهوائية.

كما تتميز الإطارات اللاهوائية -من طراز Uptis خاصة- بالثبات الجانبي للإطارات، ما يعني عدم انبعاجها في المنعطفات أو تسطحها وما إلى ذلك، ما يؤدي لقيادة أكثر ثباتاً واستقراراً على المطبات والطرق غير المستوية، مع تحكم أفضل في السرعة ودرجة الحرارة.

بالطبع التقنية لا تزال في مرحلة التطوير لسيارات الركاب وليست بدون عيوب.. ومن أهم مشاكلها الحالية هي أنها أكثر تصلباً من الإطارات العادية لعدم وجود هواء في الداخل، ولكن البحوث الحالية في المواد المختلفة وبنية الإطارات نفسها بدأت بحل هذه المشكلة وغيرها وسنرى تطبيقها العملي في سياراتنا العادية قريباً.

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