بالصور .. أفضل بطاريات السيارات في العالم خلال 2020

قد تكون لديك سيارة رائعة تنال ثقتك باستمرار، لكن يوما قد تجد المحرك لا يستجيب لأمر التشغيل، فأول ما سيدور في ذهنك، "البطارية السبب"، وهذا قد يعود إلى عدم اختيارك أفضل بطارية لسيارتك، وعليك أن تعي أن الأمر لا يرتبط بشراء بطارية باهظة الثمن حتى تكون جيدة، بل يجب أن تتوافر عدة مواصفات في البطارية حتى تكون ملائمة لسيارتك.

تقدم ”الخليج 365” في هذا التقرير قائمة بأفضل 5 بطاريات في العالم خلال 2020 مرفق معها الأسعار الواردة حسب ترشيحات خبراء، وهي كالتالي:

1- Optima 8004-003

هي البطارية الأنسبة لأي نوع من السيارات سواء سيدان أو دفع رباعي حيث تبلغ قوتها 12 فولت و800 أمبير أثناء التحريك بارد، فهي تتيح لك الحصول على 100 دقيقة إضافية للحصول أداء ثابت، وتقاوم الاهتزازات لأكثر من 15 دقيقة.





تتميز البطارية بمقاومة الانسكاب ويمكن تركيبها في أي وضع تريده، وتتمتع بعمر أطول مرتين من أي بطارية عادية أخرى، ويبلغ سعرها 225 دولار.

البطارية مزودة بشاحن يتراوح سعته بين 13.8 إلى 15 فولت، ولكن يفتقد هذا الشاحن المتانة الكافية.

2- XS Power High Output D6500

تنتمي بطارية D6500 عالية الإنتاجية إلى سلسلة XS من XS Power، وتصل قدرتها إلى 12 فولت مع 3900 أمبير، وتتتمع بمستوى عال من الآمان، فضلا عن مقاومة الانسكاب واهتزازات الطريق.





يمكنك تثبيت البطارية في أي موضع وفقًا لمتطلباتك، ورغم أن عملية الشحن تستغرق بعض الوقت حتى، ولكن اكتمال الشحن نفسه لا يتطلب وقتا طويلا.

ولكن في مقابل هذه المزايا فإن سعر البطارية مرتفع فهو يصل إلى 316.22 دولار.

3- Odyssey PC680

هي أفضل بطارية إذا كنت تريد أن تحصل على قيمة مقابل المبلغ المدفوع والذي يقدر بـ 163 دولار.





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تتميز Odyssey PC680 بكونها سريعة الشحن، فستحتاج إلى 4 حتى 6 ساعات حتى تصل كامل طاقتها، وتأتي بتصميم مقاوم للسوائل والاهتزازات والحرارة المرتفعة.

تبلغ قدره البطارية 12.85 فوت مع 170 أمبير أثناء التحريك البارد، وتتمتع بضمان عامين وقدرة على العمل لمدة 10 سنوات في حالة الالتزام بالصيانة، ولكنها لا تناسب الأجواء الباردة.

4- ACDelco ACDB24R

هذه البطارية تم تصنيعية بتقنية إعادة الارتباط بالغاز وتكنولوجيا الصمام المقاوم للتسرب والانسكاب المضغوط التي تم تطويرها من أجل المتانة والسلامة.





هذه التكنولوجيا تحد من احتمالات الجفاف وتمنع الحمض من إتلاف أطراف البطارية، مما يوفر دورة حياة أفضل ثلاث مرات مقارنة بالبطاريات التقليدية، مع عدم الاحتياج إلى أي صيانة.

ولكن على الجانب الآخر فهذه البطارية غير مقاومة للاهتزازات أثناء الحركة.

ويبلغ جهد البطارية 12 فولت مع قوة 1800 أمبير، ويقدر ثمنها بـ 233 دولار.

5- Optima 8040-218

إذا كانت سيارتك مجهزة بالكثير من الملحقات بما في ذلك نظام الاستريو عالي السعة، ومصابيح التشغيل، والمكونات الهيدروليكية أو الروافع، فإن هذه البطارية هي الأنسب لك.





تم تجهيز Optima 8040-218 بجهد 12 فولت مع 620 أمبير للتحريك البارد، وتحتوي على وظيفة SAE لتقديم أداء موثوق به، مع توفير أكثر من 300 دورة شحن، و100 دقيقة من السعة الاحتياطية لتوفير أداء ثابت.

تناسب البطارية أسوأ الظروف الجوية مع مقاومة أكثر فعالية للاهتزازات بمقدار 15 مرة، بما يناسب القيادة في الطرق الوعرة، مع إمكانية تركيبها تركيبه في أي موضع لكونها مقاومة للانسكاب، ولكن لا تأتي بشاحن دائم ولا يتوافر لها ضمان ببعض مواقع البيع مثل أمازون.

ويبلغ سعر Optima 8040-218 نحو 235 دولار.