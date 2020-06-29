ألفا روميو تمنح Giulia وStelvio روتوش تصميمة مميزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سيارات الخليج 365 الإثنين 2020/6/29 05:00 م بتوقيت أبوظبي الإثنين 2020/6/29 05:00 م بتوقيت أبوظبي

كشفت شركة ألفا روميو النقاب عن الموديلين الجديدين منGiulia وStelvio برتوش تصميمية وتحديثات بالمقصورة الداخلية. وأوضحت الشركة الإيطالية أن الموديلات الجديدة تتميز من خلال الرتوش التصميمية على المصابيح الخلفية الداكنة، وكذلك المقود الجديد، والتصميم الجديد للكونسول الأوسط. Advertisements وتزخر المقصورة الداخلية بشاشة لمسية كبيرة مع نظام ملتيميديا متصل بشبكة الإنترنت، وفي الأسفل وحدة تحكم في برامج القيادة والموسيقى. ويشهد الموديل الجديد تحديثات لكل من الأنظمة المساعدة ووظائف الكاميرات ومستشعرات الرادار. وتتوفر للسيارات الجديدة مجموعة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 140 كيلووات/190 حصان و375 كيلووات/510 حصان. ومن المقرر طرح السيارة الصالون Giulia الجديدة في الأسواق بسعر يبدأ من 37 ألف و500 يورو، بينما يبدأ سعر سيارة الأراضي الوعرة Stelvio الجديدة من 44 ألف يورو.

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