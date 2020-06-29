اودي Q5 2021 فيس ليفت تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت اودي عن Q5 2021 فيس ليفت بتحديثات للتصميم والتقنيات.. ونبدأ بالشكل الخارجي الذي حصل على مصابيح أمامية وخلفية LED جديدة مع شبك أمامي أوسع وأنحف بإطار موحد وفتحات هواء جانبية أطول.

كما حصلت السيارة على جنوط جديدة تتراوح بين 18 إنش و21 إنش، مع ألوان جديدة كذلك ولمسات كروم اختيارية على الشبك ولمسات فضية على المصدات الأمامية والخلفية والمزيد.

في الداخل حصلت Q5 الجديدة على شاشة لمسية 10.1 إنش لنظام المعلومات الترفيهية الجديدة كلياً MIB 3، مع لوحة عدادات رقمية 12.3 إنش وتطبيقات اندرويد اوتو وابل كاربلاي لاسلكية، بالإضافة إلى زخرفات خشبية أنيقة وزخرفات سوداء مصقولة ونظام سمعي ثلاثي الأبعاد من Bang & Olufsen بـ 19 مكبر صوت.

المحركات

وستتوفر اودي Q5 2021 بمحرك 2.0 لتر تيربو بنزين 4 سلندر بقوة 261 حصان وعزم 370 نيوتن.متر وتسارع إلى 96 كم\س في 5.7 ثانية، وهي كلها أرقام محسنة من الموديل السابق.. بالإضافة إلى استمرار محرك V6 سعة 3.0 لتر لنسخة SQ5 بقوة 354 حصان وعزم 500 نيوتن.متر وتسارع إلى 96 كم\س في 4.7 ثانية.

النسخة الهجينة باسم Q5 55 اي كواترو ستجمع بين محرك تيربو 4 سلندر 2.0 لتر مع محرك كهربائي بقوة إجمالية 367 حصان وعزم 500 نيوتن.متر وتسارع إلى 96 كم\س في 5.0 ثانية ونظام دفع كلي.

وستصل اودي Q5 2021 المحدثة للأسواق العالمية في خريف 2020.

Advertisements