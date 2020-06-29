نيسان اريا كروس اوفر الجديدة كلياً ستدشن في هذا الموعد

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت نيسان عن موعد تدشين اريا كروس اوفر الكهربائية الإنتاجية يوم 15 يوليو، لتمثل منافسة مباشرة لتيسلا موديل Y وغيرها وستنطلق في اليابان أولاً ثم للأسواق العالمية لاحقاً.

من المتوقع إنتاج نيسان اريا الجديدة في مصنع Tochigi في اليابان، والذي يتم تحويله حالياً لإنتاج السيارات الكهربائية حصرياً.

وقد أكدت نيسان مسبقاً على تزويد اريا بنظام قيادة نصف ذاتية ProPulot 2.0 المتطور، والذي يسمح للسيارة بالتسارع والكبح والتوجيه بنفسها بدون تدخل بشري وبدون الحاجة لوضع اليدين على المقود باستمرار على الطرق السريعة.

وسنرى هذا النظام في أكثر من 20 موديل نيسان في 20 سوق حول العالم كجزء من استراتيجية الشركة الشاملة لتحديث مجالها ودفعه للأمام بحلول 2024، وتشمل الاستراتيجية إطلاق 8 سيارات كهربائية جديدة حول العالم خلال الـ 18 شهر القادمة.

Advertisements