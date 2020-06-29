عاشق شيفروليه بعمر 93 عاماً يشتري آخر سيارة امبالا على الإطلاق

الخليج ٣٦٥ نت – شيفروليه امبالا كانت سيارة أيقونية في الماضي حول العالم قبل انطفاء ضوئها وتراجع شعبيتها في الأعوام الأخيرة لدرجة دفعت شيفروليه لوقف الموديل رسمياً بجوار عدة سيارات سيدان أخرى لتقهقر حظوظ السيدان في الأسواق مقارنة بالـ SUV.

والآن قام أحد عشاق شيفروليه المعمرين بسن 93 عاماً، بينكي راندال، بشراء آخر شيفروليه امبالا على الإطلاق بطلاء أحمر.. مع العلم أن امبالا 2020 توفرت بمحرك V6 سعة 3.6 لتر حصري بقوة 305 حصان ونظام دفع أمامي وناقل أوتوماتيكي 6 سرعات.

بيكي راندال له تاريخ مع سيارات شيفروليه الخاصة، حيث اشترى آخر نسخة من امبالا SS في عام 1966 مع دعوته شخصياً من قِبل شيفروليه لقيادة السيارة من المصنع، قبل بيعها مجدداً لشيفروليه لاحقاً كسيارة تاريخية هامة.

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