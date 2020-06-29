موكا 2021.. لغة أوبل الجديدة في التصميم

أعلنت شركة أوبل عن إطلاق سيارتها Mokka الجديدة مطلع العام القادم بشكل جديد كليا يعبر عن لغتها الجديدة في السيارات الحديثة.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة Mokka الجديدة، التي تنتمي لفئة الأراضي الوعرة الصغيرة، تظهر بطول 4.15 متر، كما أنها تتميز بالمزيد من الرحابة وسعة حمولة تصل إلى 350 لترا بفضل زيادة قاعدة العجلات.

وتزخر المقصورة الداخلية للسيارة بقمرة قيادة رقمية، كما تتميز النسخة الجديدة من خلال أضواء LED بالمقدمة والمؤخرة، والتي تظهر بتصميم نحيف غاية في الأناقة، يتجانس مع القسمات المعبرة عن لغة أوبل التصميمية الجديدة.

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وتستند Mokka الجديدة من الناحية التقنية على شقيقتها Corsa، وهذا يشمل الأنظمة المساعدة ونظام الملتيميديا ونظام الدفع.

وتتوفر للسيارة مجموعة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 55 كيلووات/75 حصان و96 كيلووات/130 حصان.

وللمرة الأولى ينضم لنظام الدفع النسخة الكهربائية Mokka e، والتي ينبض بداخلها محرك كهربائي بقوة 100 كيلووات/136 حصان، تغذيه بطارية سعة 50 كيلووات ساعة، وهو ما يفترض أن يصل بها إلى مدى السير 332 كم، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 150 كم/س.