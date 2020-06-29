7 نصائح ذهبية للسفر بالسيارات بدون مشاكل صحية

يواجه بعض الأشخاص، خاصة الأطفال، مشاكل صحية أثناء السفر بالسيارة كالغثيان، وهو ما قد يحول دون الاستمتاع بالرحلة.



وفيما يلي يقدم خبراء نادي السيارات "أوروبا" بعض النصائح الذهبية لتفادي المشاكل الصحية والاستمتاع بالرحلة بدون منغصات.

1- الملابس المريحة

تساعد الملابس المناسبة والمريحة على التأقلم مع درجات الحرارة العالية بشكل أفضل. ومن المهم قبل بداية الرحلة مباشرة عدم تغيير الروتين اليومي للأطفال بقدر الإمكان، كما يمكنهم النوم في السيارة إذا كان السفر في الصباح الباكر.

2- وجبة خفيفة

يجب أن يتم تناول الوجبة، التي تسبق السفر بشكل معتدل بحيث لا يتم الإكثار من الطعام فيها ولا حتى يتم تقليله، كما يمكن اصطحاب وجبات خفيفة من الخضروات والفواكه أثناء الرحلة.

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3- شرب الماء

مَن يعانون من دوار السفر، يمكنهم تركيز نظرهم بعيدا على نقط ثابتة أكثر، وشرب ما يكفي من الماء أو حتى من الشاي.

4- الاستعانة بالكتب والمقاطع الموسيقية

للخروج من الملل أثناء السفر يمكن الاستعانة بكتب أو بسماع الراديو أو المقاطع الموسيقية، مع الحرص بألا تكون درجة تبريد مكيف الهواء عالية بحيث يزيد الفارق عن الجو الخارجي لأكثر من 6 درجات؛ فقد يسبب هذا مشاكل في الدورة الدموية بعد الخروج من السيارة وعدم توجيه تيار المكيف مباشرة على الجسم، لعدم الإصابة بنزلات البرد.

5- وقت الرحلة

بوجه عام ينبغي ألا تزيد الرحلة حتى مع أوقات الراحة فيها عن 5 ساعات، مع الحرص على أن يتخلل أوقات الراحة القيام ببعض الحركة.

6- الأطفال والحيوانات

لا يجوز ترك الأطفال أو الحيوانات ولو لفترة قصيرة بمفردهم داخل السيارة، والتي ترتفع درجة الحرارة بها بشكل كبير تحت أشعة الشمس.

7- الظل

يلزم إيقاف السيارة في الظل، وإذا لزم الأمر يمكن تغطية التابلوه بقطعة عاكسة كي لا ترتفع درجة الحرارة داخل السيارة.