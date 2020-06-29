"بروميتيون للإطارات إيجيبت" تدعم مستشفى جمال عبد الناصر في رعاية مرضى "كورونا"

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة بروميتيون للإطارات إيجيبت عن استمرار دعمها للقطاع الطبي المصري عبر تجديد غرفتين في مستشفى جمال عبد الناصر بالإسكندرية لزيادة قدرتها الاستيعابية ورعاية مرضى فيروس كورونا المستجد، كذلك قامت الشركة بدعم المستشفى لوجيستياً عبر توفير المعدات الطبية المطلوبة بما فيها: أجهزة استنشاق بخار (نيبولايزر)، معدات ضغط الدم، سماعات طبية، وأجهزة قياس الحرارة الرقمية.

يأتي هذا في إطار جهود مجموعة بروميتيون للإطارات العالمية لدعم المجتمع في مواجهة جائحة فيروس كرونا المستجد، خاصةً في القطاع الصحي.

قال أنطونيو دولجيتا، رئيس مجلس إدارة

مجموعة بروميتيون للإطارات إيجيبت: "تمثل المصلحة العامة للمجتمع أولويتنا القصوى، وهي الدافع وراء جهودنا وجهود غيرنا من الشركات الرائدة لاتخاذ خطوات إيجابية في مواجهة الفيروس. ويهدف تجديد غرف مستشفى جمال عبد الناصر إلى حماية صحة مجتمعنا بشكل عام، وذلك عبر توفير كل الدعم الممكن لمرضى فيروس كورونا المستجد كي يحصلوا على الرعاية اللازمة. نحاول أن نكون مثلاً يُحتذى به، ولذلك نحن نعمل دائماً على توفير وتعزيز المسئولية الاجتماعية في بيئة العمل، بهدف جعل جميع موظفينا، البالغ عددهم ١٢٠٠ فرداً، مواطنون نشطاء في خدمة المجتمع وسوف نواصل التطلع نحو الفرص المتاحة لدعم جهود المجتمع المصري لمحاربة واحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد".

وقد ساهمت شركة بروميتيون للإطارات إيجيبت، المصنع العالمي الوحيد المتخصص في صناعة إطارات النقل الثقيل في مصر، مؤخراً في تجهيز غرفة عمليات بالكامل بمستشفى حميات الإسكندرية دعماً للجهود القومية المبذولة لتقديم أفضل رعاية صحية ممكنة لمرضى فيروس كورونا المستجد. وقامت الشركة بتوفير معدات طبية متطورة مثل جهاز تنفس صناعي، أجهزة تعقيم، وحدات تكييف، شاشات قياس ضغط الدم، والعديد من العناصر الضرورية اللازمة لتجهيز غرفة عمليات متكاملة، بالإضافة إلى الجناح الملحق بها.