"ساوإيست إيجيبت" تكشف عن شبكة موزعيها المعتمدين الجدد

كتب: باسل الحلواني
أعلنت ساوإيست إيجيبت، إحدى شركات مجموعة IFG جروب، الوكيل الحصري والوحيد لعلامة ساوإيست في مصر، عن تعيين 3 موزعين معتمدين جدد لسيارات ساوإيست.
تضم شبكة الموزعين المعتمدين الجدد كلاً من "المصرية للسيارات"، لمناطق مصرالجديدة، ودمياط، والمنصورة، والإسكندرية، وأسيوط، بالإضافة إلى "الليثي أوتو جروب"، بمناطق مساكن شيراتون، و مدينة نصر، والتجمع الخامس، ومصر الجديدة، كما تم اعتماد "سلطان أوتو"، موزعاً معتمداً للإسماعيلية.
وكانت مجموعة IFG جروب، قد أطلقت رسمياً علامة سيارات ساوإيست في مصر، خلال شهر فبراير الماضي.
وتتوافر سيارات ساوإيست، في السوق المصرية بموديلين هما DX7 و DX3، بفئتين لكل موديل منهما، وضمان 6 سنوات.
جدير بالذكر أن 25% من شركة ساوإيست أوتو، مملوكة لمجموعة ميتسوبيشي موتورز اليابانية.
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