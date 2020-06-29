"ساوإيست إيجيبت" تكشف عن شبكة موزعيها المعتمدين الجدد

كتب: باسل الحلواني

أعلنت ساوإيست إيجيبت، إحدى شركات مجموعة IFG جروب، الوكيل الحصري والوحيد لعلامة ساوإيست في مصر، عن تعيين 3 موزعين معتمدين جدد لسيارات ساوإيست.

تضم شبكة الموزعين المعتمدين الجدد كلاً من "المصرية للسيارات"، لمناطق مصر

الجديدة، ودمياط، والمنصورة، والإسكندرية، وأسيوط، بالإضافة إلى "الليثي أوتو جروب"، بمناطق مساكن شيراتون، و مدينة نصر، والتجمع الخامس، ومصر الجديدة، كما تم اعتماد "سلطان أوتو"، موزعاً معتمداً للإسماعيلية.

وكانت مجموعة IFG جروب، قد أطلقت رسمياً علامة سيارات ساوإيست في مصر، خلال شهر فبراير الماضي.

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وتتوافر سيارات ساوإيست، في السوق المصرية بموديلين هما DX7 و DX3، بفئتين لكل موديل منهما، وضمان 6 سنوات.

جدير بالذكر أن 25% من شركة ساوإيست أوتو، مملوكة لمجموعة ميتسوبيشي موتورز اليابانية.