’جنرال موتورز‘ تحتل موقعاً ريادياً بين شركات السيارات في تصنيف ’دراسة الجودة الأوّلية‘ لسنة 2020 من ’جاي دي باور‘

– مركبة من ’جنرال موتورز‘ الأعلى تصنيفاً في الدراسة مع فوز الشركة بالجائزة الأبرز لجودة المصنـَع

الخليج ٣٦٥ نت – احتلّت ’جنرال موتورز‘ موقع الريادة بين 15 شركة مصنِّعة للسيارات تم إدراجها ضمن ’دراسة الجودة الأوّلية‘ للعام 2020 من قِبَل ’جاي دي باور‘ العالمية (J.D. Power 2020 Initial Quality Study). من جهتها، سجّلت سيارة ’شفروليه سونيك‘ لسنة 2020 أعلى النقاط مقارنة مع أي طراز آخر شارك في الدراسة، في حين حصل مصنَع ’يانتاي دونغيو نورث‘ في الصين على ’جائزة جاي دي باور البلاتينية‘ لجودة المصنَع بصفته منشأة تصنيع السيارات الأعلى تصنيفاً في العالم.

وقد جاءت ’شفروليه‘ في المرتبة الثالثة بشكل عام بين كل العلامات التجارية، فيما حلّت ’كاديلاك‘ في المرتبة الثالثة بين كل العلامات التجارية الراقية. إضافة لهذا، فازت ’كاديلاك‘ بالعدد الأكبر من الجوائز ضمن فئتها بين العلامات التجارية الراقية.

يتم عبر ’دراسة الجودة الأوّلية‘ من ’جاي دي باور‘ تقييم المكوّنات التي تخفق في عملها والخصائص غير سهلة الاستعمال أو التي يصعب فهم مهامها أو لا تعمل بالشكل الذي يتوقّعه منها المالكون. وتم عبر دراسة هذه السنة التعرّف على المشاكل التي يواجهها المالكون في مركباتهم الجديدة للعام 2020 خلال أول 90 يوماً من تاريخ الامتلاك. ويجري تحديد الجودة الأوّلية من خلال عدد المشاكل التي تتم مواجهتها في كل 100 مركبة، حيث يعكس المعدّل الأقل مستويات جودة أعلى.

وكان قد تم إجراء الدراسات المتعلّقة بالجودة الأوّلية وجودة المصانع، والتي توفر للمصنِّعين معلومات قيِّمة لتحديد المشاكل والدفع باتجاه تطوير المنتجات أكثر، خلال الفترة الممتدّة بين فبراير ومايو 2020.

وبشكل عام، فازت مركبات ’جنرال موتورز‘ بست جوائز لدراسة الجودة الأوّلية في 26 فئة للمركبات، شاملة:

’كاديلاك CT5‘ للعام 2020 – السيارة الراقية متوسّطة الحجم

’كاديلاك CT6‘ للعام 2020 – السيارة الراقية متوسّطة الحجم من الفئة الأعلى

’كاديلاك إسكاليد‘ للعام 2020 – المركبة الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) الراقية الكبيرة

’كاديلاك XT4‘ للعام 2020 – المركبة الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) الراقية المدمَجة

’شفروليه ماليبو‘ للعام 2020 – السيارة متوسّطة الحجم

’شفروليه سونيك‘ للعام 2020 – السيارة الصغيرة

حول هذا الموضوع، قال طوني فرانكافيلا، نائب الرئيس للجودة الدولية في ’جنرال موتورز‘: “هذا النجاح هو نتيجة المجهود المركَّز ضمن كامل شركة ’جنرال موتورز‘ بدءً من التصميم، مروراً بتطوير المنتجات والتصنيع، وصولاً إلى العناية بالعملاء وخدمات ما بعد البيع، المبيعات، والصيانة والتسويق، إضافة إلى الشركاء وغيرهم من الأفرقاء المعنيين الآخرين. ونحن نحتفل الآن بفوزنا بهذه الجوائز، وسنستمر بالتركيز على توفير مركبات عالية الجودة لصالح عملائنا.”

من ناحية أخرى، حلّت ثمان مركبات إضافية للعام 2020 ضمن المراتب الثلاث الأولى في فئاتها الخاصّة:

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’بويك إنكور‘

’شفروليه بليزر‘

’شفروليه كولورادو‘

’شفروليه إكوينوكس‘

’شفروليه سيلفرادو HD‘

’شفروليه تاهو‘

’شفروليه تراكس‘

’جي إم سي سييرا‘

علاوة على هذا، تفوّق مصنَع ’يانتاي دونغيو‘ لدى ’جنرال موتورز‘ كجزء من التعاون المشترَك ’سايك – جي إم‘، والذي يقوم بتصنيع طراز ’بويك إنفيجين‘، على كل باقي مرافق تصنيع السيارات في العالم نظراً للعدد الأدنى من العيوب أو الأعطال لديه للفترة بين فبراير ومايو 2020. وكان مصنَع ’يانتاي دونغيو‘ قد فاز بالجائزة الفضّية لجودة المصانع السنة الماضية وبالجائزة البرونزية السنة التي سبقتها.

الجدير ذكره أن ’جنرال موتورز‘ كسبت الترتيب الأعلى ضمن ’دراسة الجودة الأوّلية‘ من ’جاي دي باور‘ آخر مرّة في العام 2013. كما حلّت الشركة في المركز الثاني بين كافة مصنّعي السيارات العام الماضي.