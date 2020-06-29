مراكز الخدمة والصيانة لدى الناغي – هيونداي تستعد لموسم الصيف

الخليج ٣٦٥ نت – تستمر شركة محمد يوسف ناغي للسيارات – هيونداي في تضافر جهودها وإطلاق حملاتها الترويجية لتقديم أعلى معايير خدمات ما بعد البيع في مراكز خدماتها المركزية والسريعة من خلال إطلاق العديد من العروض الترويجية التشجيعية استعداداً للإجازة الصيفية وإجراء الفحوصات المعتادة لاسيما أنظمة التكييف والتي انطلقت بداية شهر يونيو وتنتهي في الـ 30 منه مع تقديم حسومات مختلفة تتراوح بين 30 و 40 % على قطع الغيار وأجور الفنيين على صيانة التكييف.

تسعى شركة محمد يوسف ناغي للسيارات – هيونداي من خلال مثل هذه الحملات إلى التأكيد على حرصها الدائم على سلامة وراحة عملائها، وتسلط الضوء على الأهمية البالغة لإجراءات الصيانة خاصة أنظمة التكييف مع الحرص على استخدام قطع الغيار الأصلية المعتمدة، والمتوافرة لدى مراكزها وموزعيها إضافة إلى توفير فريق متخصص من الفنيين يسعون دائماً لتقديم أرقى الخدمات لعملاءها للمساعدة في المحافظة على سياراتهم والتمتع بإجازة صيفية مع أفضل الخدمات المقدمة من شركة محمد يوسف ناغي للسيارات – هيونداي.

كما وفرت شركة محمد يوسف ناغي للسيارات عروض صيانة خاصة لعملائها الذين تخطت سياراتهم فترة الضمان لمساعدتهم في المحافظة على سياراتهم.

Advertisements

من أهم معايير الخدمة التي تستخدمها شركة الناغي للسيارات – هيونداي التوسع بشكل ملفت بشبكات ومراكز الصيانة خدمات ما بعد البيع وتزويدها بأفضل الأجهزة وأكثرها تطورا لتقديم الخدمة العالية وتشمل أيضاً الخدمات السريعة حيث تشكل تطور الخدمات طمأنينة وراحة بال لعملاءها مع رفع مستوى المهارة للفنيين العاملين في تلك المراكز لمواكبة التطور والتقنيات الجديدة في صيانة السيارات.