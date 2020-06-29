الخليج ٣٦٥ نت – وصلت أول جينيسيس GV80 موديل 2021 أخيراً إلى السعودية كأول SUV من الصانعة الكورية الفاخرة لتأتي بتصميم مستوحى من نسختها الاختبارية لعام 2017. تحمل GV80 تصميم راقي مع شبك أمامي مثلث الشكل ومصابيح رباعية كبيرة، جوانب حادة رياضية مع عجلات ضخمة 22 إنش ومصابيح خلفية منفصلة وجناح كبير مدمج بالسقف. تضم المقصورة مقود جلد ثنائي الشكل، عدادات رقمية بجانب شاشة 14.5 إنش تدعم التعرف على خط اليد لكتابة أسماء الوجهات بنظام الملاحة، مع وجود نظام عزل صوتي فعّال يعمل عبر الموجات الصوتية. أنظمة الأمان المتقدمة تضم ما يلي: مثبت سرعة متكيف

تفادي الاصطدامات الأمامية والخلفية تلقائياً

مراقبة انتباه السائق

مساعد الركن

تعليق هوائي الكتروني متصل بكاميرا للتعرف على التضاريس ستتوفر جينيسيس GV80 2020 بالمحركات التالية: Advertisements تيربو 2.5 لتر 4 أسطوانات بقوة 300 حصان وعزم 422 نيوتن.متر

تيربو 3.5 لتر 6 أسطوانات بقوة 375 حصان وعزم 530 نيوتن متر

نظام الدفع خلفي قياسي أو والدفع على كل العجلات متاح اختيارياً هذا وسيتم قريباً الكشف عن موعد توفر جينيسيس GV80 لدى وكالة الوعلان وأسعار فئاتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وصول أول جينيسيس GV80 للسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.