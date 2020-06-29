ظهور نموذج أول سيارة كهربائية ستصنع في مصر

الخليج ٣٦٥ نت – نشر الدكتور “هشام توفيق” وزير قطاع الأعمال العام المصري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورتين لنموذج السيارة الكهربائية التي سيتم إنتاجها في مصانع شركة النصر للسيارات المصرية.
وعلّق توفيق على الصورتين، قائـلاً: “جاري الانتهاء من الدراسات التفصيلية و الاتفاقيات مع شركة Dongfeng Motors الصينية بعد توقيع الاتفاقية منذ أسابيع”، مضيفاً أن السيارة مداها حوالي 400 كيلومتر للشحنة الكاملة وستأتي بسعر 300 ألف جنيه مصري، بحسب توقعاته.
يُذكر أن شركة النصر للسيارات المصرية كانت قد وقّعت منتصف الشهر الحالي مذكرة تفاهم مع شركة دونج فينج الصينية؛ لتصنيع سيارات كهربائية في مصر، وقال هشام توفيق في ذلك: “إن المشروع بمثابة انطلاقة لصناعة السيارات الكهربائية في مصر، وبوابة لإدخال هذه التكنولوجيا في شمال إفريقيا”.
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