“بالصور” تعرف على تاريخ تطور لكزس GX

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت لكزس GX لأول مرة عام 2002 كموديل لعام 2003، واستطاعت السيارة بسهولة أن تثبت أقدامها في الأسواق بفضل ما تقدمه من أداء متميز بجانب التصميم الأنيق والفخامة الداخلية، ونستعرض فيما يلي تاريخ الإس يو في اليابانية.

الجيل الأول (2003-2009)

عام 2002 و تحديدا في معرض أمريكا الشمالية للسيارات، وأطلق عليها GX 470، واعتمدت السيارة على منصة تويوتا برادو، وحصلت حينها على محرك سعة 4.7 لتر بقوة 235 حصان و 435 نيوتن. متر من عزم الدوران مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي بخمس سرعات، هذا بجانب نظام التعليق المتميز.

الجيل الثاني (2010-مستمر)

ظهر الجيل الثاني من سيارات الدفع الرباعي الفاخرة GX من لكزس لأول مرة في معرض الصين الدولي للسيارات (قوانغتشو) لعام 2009.

Advertisements

وحصلت السيارة على محرك V8 بقوة 301 حصانًا مع استهلاك أقل للوقود بنسبة 13 بالمائة مقارنة بالجيل السابق، مع داخلية أوسع بـ 7 مقاعد، ومقاعد أمامية مدفأة، 10 وسائد هوائية وغيرها الكثير والكثير.

في عام 2014 حصلت السيارة على بعض التحديثات التي تضمنت تصميم الشبك المغزلي في المقدمة، مع المصابيح الأمامية القياسية LED، ومصابيح التشغيل النهارية ومصابيح الضباب LED.

أما في الداخل فقد تم ترتيب الكونسول الوسطي ليصبح أكثر بساطة، بالإضافة إلى نظام المعلومات والترفيه بشاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات.

وفي عام 2020 حصلت السيارة على بعض التحديثات الأخرى والتي تضمنت مصابيح أمامية LED ثلاثية الأشعة بتصميم جديد، مع تصاميم معدل للشبكة المغزلية، وميكانيكياً استمرت السيارة مع المحرك التقليدي V8 سعة 4.6 لتر بقوة 301 حصان، متصل بجير أوتوماتيكي 6 سرعات ونظام دفع رباعي.