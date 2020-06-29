اعتماد مراكز “تقدير” لتقييم أضرار حوادث نشاط “تأجير السيارات” غير المرورية

الخليج ٣٦٥ نت – اعتمدت الهيئة العامة للنقل مراكز “تقدير” لتقدير الأضرار الناتجة عن الحوادث غير المرورية أو سوء الاستخدام أو الاستهلاك الواقعة على السيارات المستخدمة في نشاط تأجير السيارات على أن تبدأ مهامها يوم 14 من ذي القعدة الجاري في مدينة الرياض ومحافظتي جدة والخبر، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “تقييم”.

وتأتي هذه الخطوة لتطوير نشاط تأجير السيارات ورفع نسبة رضاء المستفيدين وجودة الخدمات المقدمة فيه، من خلال تأهيل واعتماد عدد من المراكز المحايدة والمتخصصة في تقدير أضرار السيارات في حال وجود خلاف بين أطراف عقد التأجير.

آلية تقدير الأضرار الناتجة عن الحوادث

سيتم تقدير الأضرار الناتجة عن الحوادث غير المرورية أو سوء الاستخدام أو الاستهلاك الواقعة على السيارات المستخدمة في نشاط التأجير، بهذه الخطوات:

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إحالة السيارة مدار البحث من قبل المؤجر إلى مركز “تقدير”. إرفاق السيارة بنسخة من عقد التأجير الحالي، وآخر ثلاثة عقود تأجير تمت على السيارة. إرفاق السيارة أيضاً بنسخة من الحالة الفنية للسيارة الداخلية والخارجية قبل وبعد تسليمها. وصف الضرر الواقع على السيارة بشكل دقيق ومطبوع آلياً.

وأوضح “عبدالعزيز العجمي” مدير إدارة تأجير السيارات بالهيئة العامة للنقل، أن هذه الخدمة تهدف لإيجاد خدمات ذات جودة عالية لا تخضع إلى التقديرات الذاتية أو العشوائية لتقييم الأضرار الواقعة على سيارات التأجير أو المُتسبب فيها؛ حفظاً لحقوق أطراف عقد التأجير.

تجدر الإشارة إلى أن المستأجر له حق الاعتراض على التقدير الذاتي أو العشوائي، ويمكن للمستأجرين التواصل مع الرقم 938 في حال عدم إحالة السيارة لجهة التقدير المعتمدة.