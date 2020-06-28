موجز العين للسيارات.. صدمة يابانية ومفاجأة من مصر وهيونداي G90

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تنصح هيئة اختبار السلع الألمانية بعدم اصطحاب الأطفال بالسيارة إلا في مقعد يناسب حجمه وعمره، مع مراعاة تغييره كلما تطلب الأمر ذلك.

هوت مبيعات السيارات اليابانية في كوريا الجنوبية وسط نزاع تجاري طويل الأمد بين الجارتين الآسيويتين وجائحة فيروس كورونا المستجد.

بلغت قيمة تجارة الإمارات من السيارات والدراجات والعربات 115.2 مليار درهم خلال عام 2019، وتعكس هذه الأرقام حفاظ الإمارات على مكانتها كمركز إقليمي ومحطة إعادة تصدير لدول منطقة الشرق الأوسط في هذا النوع من السلع.

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تستعد شركة فولكسفاجن لإطلاق أيقونتها أرتيون Arteon الجديدة في الأسواق خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل بتصميم جديد أكثر رحابة وبسعر يبدأ من 44 ألف يورو.

كشف وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق عن نموذج السيارة الكهربائية المستهدف إنتاجها، من خلال شركة النصر للسيارات مع شركة دونج فينج موتورز الصينية.

تستعد شركة هيونداي موتور، أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية، لطرح نسخة مطورة من طراز G90 ونسخة محدودة الإصدار من طراز G90 "ستاردست" تحت علامتها التجارية المستقلة جينيسيس الشهر المقبل لتعزيز المبيعات.

احتفلت شركة ألفا روميو الإيطالية قبل يومين، بذكرى تأسيسها الـ110، كواحدة من أعرق وأقدم شركات صناعة السيارات في العالم.