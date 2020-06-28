قواعد ركوب السيارة للأطفال.. مقعد يناسب السن والطول

يتعرض الأطفال للعديد من الإصابات بسبب جلوسهم على مقاعد غير مناسبة في السيارات، وهو ما قد يعرض حياتهم للخطر.

ويتحمل الآباء المسؤولية الأكبر تجاه ذلك، فالكثيرين لا يهتمون بتوفير الظروف الآمنة للطفل أثناء اصطحابه بالسيارة.

ويشير الخبراء إلى وجود مجموعة من النصائح يجب مراعاتها عند ركوب السيارة، تتعلق بتوفير مقعد خاص يتناسب مع عمر وطول الطفل.

وتنصح هيئة اختبار السلع الألمانية بعدم اصطحاب الأطفال بالسيارة إلا في مقعد يناسب حجمه وعمره، مع مراعاة تغييره كلما تطلب الأمر ذلك.



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وأوضح الخبراء الألمان أن الطفل يحتاج إلى مقعد خاص في السيارة طالما يقل عمره عن 12 عاما أو يقل طوله عن 1.50 متر.

وعلى الرغم من وجود موديلات قابلة لضبط الحجم، إلا أن مقعدا واحدا لا يكفي من وقت ولادة الطفل؛ حيث يحتاج الطفل إلى مقعدين على الأقل: الأول بدءا من الولادة إلى 15 شهرا، والثاني يناسب طفلا بوزن 9 كجم أو بطول 75 سم.

ومن الأفضل أن تكون السيارة مجهزة بنظام Isofix لتثبيت المقعد به؛ حيث يساعد هذا النظام على تجنب الأخطاء الخطيرة، التي يمكن أن تحدث عند تثبيت المقعد بأحزمة الأمان.

وهناك معياران دوليان لمقاعد الأطفال: الأول هو "R 44"، والذي يعتمد على وزن الأطفال، والثاني هو "R 129 i-Size"، والذي يصنف المقاعد بحسب حجم الطفل.